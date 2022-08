Max Verstappenista paljastuksia entiseltä tallitoverilta – kertoo mestarin piiloon jääneestä puolesta

Alex Albon kertoo entisestä tallitoveristaan Max Verstappenista.

Max Verstappenista on muodostunut julkisuudessa tietty mielikuva. Mutta onko se oikea?

Hollantilainen F1-tähti Max Verstappen, 24, tunnetaan julkisuudessa suoraviivaisena ja osittain tylynäkin hahmona. Hänen entinen Red Bull -tallitoverinsa Alex Albon kertoo Verstappenin toisenlaisesta puolesta.

Ulkopuolinen voi saada Verstappenista mielikuvan, että tämä niin sanotusti ”jäpittää” koko ajan ja keskittyy vain suoraviivaisesti kilvanajoon ja pyrkii sulkemaan kaikki muut ajamiseen liittyvät asiat ulkopuolelle – ainakin kisaviikonloppujen aikana.

PlanetF1-sivusto kertoo Albonin, 26, puhuneen Verstappenista MotorMouth Podcastissa. Albon kuvailee podcastissa Verstappenia erittäin rennoksi.

– Hän on erittäin rento ja minua on aina kiinnostanut se fakta, että Netflixin F1-sarja tai mikä hyvänsä, ei ole koskaan oikein onnistunut koskettamaan hänen todellista persoonaansa. Väki ei oikeastaan näe tätä puolta hänestä, he eivät tiedä tätä toista puolta hänestä, Albon selvitti podcastissa PlanetF1:n mukaan.

Albon sanoo, että toivoisi itsekin pystyvänsä rentoutumaan Verstappenin lailla GP-kilpailuissa.

– Hän avaa FIFA packseja ennen aika-ajoja – silloin on todella eri tasolla tässä asiassa, Albon hämmästelee.

FIFA packs -kommentillaan Albon viitannee EA Sportsin jalkapalloaiheiseen videopeliin liittyviin virtuaalisiin korttipaketteihin, joita on esimerkiksi pelaajista.

Alex Albon kertoi Max Verstappenista.

Lisäksi Albon hehkutti vuolaasti Verstappenin lahjakkuutta kilvanajoon. Hän totesi myös, että Verstappen ei politikoi vaan antaa ajamisen puhua puolestaan.

Verstappen voitti maailmanmestaruuden viime vuonna. Kuluvan kauden MM-pisteissä hän on vankassa johdossa. Nykyinen Williams-kuljettaja Albon on tämän kauden pistetaulukossa sijalla 19.

F1-sarjan seuraava kilpailu ajetaan Belgiassa 28. elokuuta.