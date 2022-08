Kimi Räikkönen, 42, palasi kilpa-autoon – ”Mikä kaunis näky”

Kimi Räikkönen on taas kilpa-autossa.

Viime kauteen pitkän ja antoisan F1-uransa lopettanut Kimi Räikkönen, 42, palaa kilparadoille elokuussa. Hän ajaa 21. elokuuta Nascar Cupin kisassa Yhdysvalloissa Watkins Glenin radalla.

Räikkönen kaasuttelee kilpailussa Trackhouse-tallin Chevrolet Camarolla. Räikkönen on nyt tutustunut uuteen ajokkiinsa. Trackhouse ja Project91 Trackhouse julkaisivat Twitterissä kuvia suomalaistähden valmistautumisesta.

Eräässä kuvassa Räikkönen istuu kypärä päässä Nascar-ajokissa. Tämän kuvan yhteyteen on kirjoitettu: Kimi Räikkönen istuu kilpa-autossa. Mikä kaunis näky.

Tällä tietoa F1-maailmanmestari Räikkönen on sopinut ajavansa vain yhden Nascar-kisan. On raportoitu, että hän saattaisi ajaa jossain vaiheessa myös lisää Nascar-kilpailuja. Räikkönen on aiemmin todennut, ettei hän haluaisi enää matkustaa kovin paljon kilpailumatkojen takia.

Nascar ei ole Räikköselle täysin uusi kokemus. Hän on aiemmin urallaan käynyt ajamassa Nascarin Truck- ja Nationwide -luokkien kilpailuissa.

Hän on mediassa kuvaillut Nascaria melko rennoksi ja ”vanhan liiton meiningiksi”.

Räikkönen voitti F1-mestaruuden vuonna 2007. Hän on yhä maineikkaan Ferrari-tallin viimeisin kuljettajien maailmanmestari. Räikkönen on urallaan kilpaillut myös rallin MM-sarjassa.