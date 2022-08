Mercedeksen pomolta suoraa puhetta ”poikkeuksellisen ärsyttävästä” F1-autosta – yksi asia muuttui Unkarissa

Andrew Shovlin kertoi Motorsportille Mercedeksen vaikeasta kaudesta.

Viimeiset F1-kilpailut ennen kesätaukoa olivat poikkeuksellisen lupaavia Mercedeksen F1-tallille. Lewis Hamilton ja George Russell ylsivät kumpikin palkintokorokkeelle sekä Ranskassa että Unkarissa.

Vielä Mercedes ei ole ajanut tällä kaudella voittoon, mutta tulokset ovat silti merkittävä parannus alkukauteen. Tuolloin Red Bull ja Ferrari tuntuivat olevan valovuoden saksalaistallia edellä.

Nyt Mercedes näyttää kilpailukykyiseltä kärkitallien seassa – vaikka eroa edelleen on.

Tallin pääinsinööri Andrew Shovlin kertoo Motorsportin haastattelussa, että viimeaikaiset suoritukset ovat auttaneet koko tallia ymmärtämään hankalaa W13-autoa paremmin.

– Se on hyödyllistä. Ja tämä auto on ollut poikkeuksellisen ärsyttävä siinä mielessä, että se antaa vilauksia kilpailukyvystään ja potentiaalistaan. Sen takia on niin vaikea vain heittää hanskoja tiskiin sen kanssa. Se houkuttelee aina yrittämään vähän lisää näin insinöörin näkökulmasta, Shovlin luonnehti.

Auton vilauttelut ovat myös johtaneet siihen, ettei Mercedes ole halunnut kopioida kilpailijoitaan. Moni talli on muokannut etenkin sivuponttoonien ja pohjan ominaisuuksia. Esimerkiksi Aston Martin ja McLaren ovat uusineet menopeliään muistuttamaan erehdyttävästi Red Bullia.

Shovlinin mukaan kohuttu ”nollaratkaisu” sivuponttoonien kanssa alkaa vihdoin toimia.

– Tämä on ollut oikukas menopeli. Emme aina ole pystyneet tuottamaan tarpeeksi downforcea. Tarvitsemme myös lisää tehoja. Suunta on silti oikea. Paalupaikka ja tuplapaikat palkintopallilla osoittavat, että olemme edistyneet. Olemme myös nähneet, että kapeat rakenteet toimivat kilpailupituudessa. On tehokkaampaa kehittää omaa autoa kuin matkia muita.

Mercedes kärsi erityisen pahasti auton pomppimisesta kauden ensipuoliskon ajan, mutta alkoi saada ongelmaa ojennukseen viime kisojen aikana.

Shovlinin mukaan nyt talli kiinnittää pomppimiseen huomiota lähinnä siksi, että sitä ei enää tapahdu.

Yhden merkittävän eron hän huomaa sen seurauksena alkukauteen verrattuna.

– Yksi asia, joka muuttui selvästi, oli kuskien luotto autoon. Sitä ei ollut aikaisemmin. Aiemmin, kun kuskit yrittivät kunnon aika-ajovetoa, he sanoivat pian, ettei auton peräpään pito vain toimi. Tuntui, että auto lähtisi alta. Unkarissa näimme eron, kun George veti aivan älyttömän kierroksen. Ja tietyt muutokset autoon saattoivat mahdollistaa sen.

Mercedes on valmistajien MM-sarjassa enää 30 pistettä alkukauden vauhtitallia Ferraria jäljessä kakkossijasta. Red Bull on lähes 130 pinnaa karussa.