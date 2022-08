Lewis Hamilton lähti elämänsä seikkailulle, George Russellin rohkeat kuvat saivat fanit suunniltaan – näin F1-tähdet lomailevat

Valtaosa formulatähdistä viettää vapaapäiviään veden äärellä.

Formula ykköset vetäytyivät kesätauolle heinäkuun viimeisenä päivänä Unkarissa ajetun kisan jälkeen. Sirkus hengähtää nelisen viikkoa, ennen kuin kauden loppuosa pyörähtää käyntiin Belgiassa elokuun viimeisenä viikonloppuna.

F1-kuskit ovat ottaneet hengähdystauosta kaiken irti. Italian Sky Sports -kanava kertoo jutussaan, miten formulamaailman kärkinimet ovat lomaansa viettäneet.

MM-kokonaiskilpailua johtava Max Verstappen suuntasi Ranskan Rivieralle yhdessä perheensä ja naisystävänsä Kelly Piquet’n kanssa. Pariskunta on ehtinyt piipahtaa myös hollantilaisartisti Martix Garrixin keikalle.

Kaksikon ei tarvinnut seurata esitystä permannolta, vaan Garrix oli varannut maanmiehelleen eturivin paikat. Kuvia keikalta löytyy täältä.

Juhlahumua on riittänyt myös Verstappenin kotona Monacossa, jossa juhlittiin Piquet’n Penelope-tyttären 3-vuotissyntymäpäivää. Pikkutytön isoisä on formula ykkösten kolminkertainen maailmanmestari Nelson Piquet.

Ferrarin kuskit ovat lomailleet merellisissä maisemissa.

Toistuvista epäonnisista sattumuksista tällä kaudella kärsinyt Charles Leclerc ei ole – ihme kyllä – kääntänyt selkäänsä Italialle, vaan on nauttinut päivistään vapaapäivistään Sardiniassa. Mukana reissussa on ollut suuri joukko tähtikuskin ystäviä ja tyttöystävä Charlotte Sine.

– Vroom vroom merillä, 24-vuotias kuski kirjoittaa hiljattain julkaisun Instagram-kuvansa yhteydessä.

Otoksessa Leclerc poseeraa veneessä ilman paitaa. Hänellä on yllään uimashortsit, joita koristavat palmut ja aaltokuviot.

Leclercin kollega Carlos Sainz on kokeillut wakeboardingia – miehen tuoreesta Instagram-päivityksestä päätellen vieläpä varsin menestyksekkäästi.

– Opi jotain uutta joka päivä, espanjalaiskuski hehkuttaa julkaisun kuvatekstissä.

Tekemistä on löytynyt myös kuivalta maalta, sillä Sainz on viihtynyt golfmailan varressa.

Sainz ja Leclerc on ikuistettu lomatunnelmissa myös Ferrarin viralliselle Instagram-tilille, jossa he poseeraavat hymyillen uimarenkaat kaulassaan.

Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on käyttänyt loman hyväkseen ja tehnyt tutustumismatkan afrikkalaisiin juuriinsa. Hän aloitti reissun Namibiasta, jota kehui Instagramissa ”yhdeksi upeimmaksi näkemistään paikoista”.

Siellä Mercedeksen tähti ajoi mönkijää ja hyppäsi kuumailmapallon kyytiin.

– Ei olisi voinut kuvitella parempaa tapaa käyttää vapaapäiviä, Hamilton kirjoittaa.

Vesileikit ovat houkuttaneet myös Hamiltonia, joka kokeillut taitojaan sähköisen surffilaudan kyydissä. Brittikuski on jakanut Instagramissa videon vauhdikkaista vesiaktiviteeteistaan.

Hamiltonin tallikaverin George Russellin lomareissu on suuntautunut Mallorcalle, jossa hän on viettänyt laatuaikaa tyttöystävänsä Carmen Montero Mundtin kanssa. Mersun nuori kuski on ilahduttanut someseuraajiaan – pian jo tavaksi käyneillä – paidattomilla otoksilla.

– Edellisestä paidattomasti kuvasta on kulunut jo kauan, kiitos, eräs seuraaja iloitsi.

– Ja taas mennään, toinen lohkaisi.

– Seuraavaksi alaosattomia kuvia? kolmas kyseli.

Lue lisää: George Russell, 24, patsasteli somessa ylävartalo paljaana – Lewis Hamiltonilta viiltävä kuitti

Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas on viettänyt lomapäiviään tiivisti naisystävänsä Tiffany Cromwellin kanssa. Kaksiko matkasi ensin Suomeen, jossa he hurjastelivat formula-autolla Alastaron radalla ja maistelivat rapuja Helsingissä.

Lue lisää: Valtteri Bottas järjesti Tiffany-rakkaalleen ikimuistoisen yllätyksen – pariskunta hyppäsi ylelliseen kyytiin Nastolasta

Viime päivät pariskunta on viettänyt Yhdysvaltojen Wyomingissa, jossa ohjelmaan on kuulunut muun muassa pyörälenkkejä ja raparallia mönkijän kyydissä.

Keskiviikkona Bottas julkaisi Instagramissa otoksen, jossa hän kököttää vanhan, punaisen traktorin kyydissä hellehattu päässään.

– Ajatko (tässä) vuoden 2021 Haasia? eräs seuraaja kyseli julkaisun kommenttiosiossa.