Kaikkien aikojen skandaali ratkaisi F1-mestaruuden – Lewis Hamilton avasi viimein sanaisen arkkunsa

Lewis Hamilton kommentoi viime F1-kauden päättänyttä skandaalia laajassa haastattelussa.

– This has been manipulated, man!

Lewis Hamiltonin parahduksesta huokui suuri epätoivo. Max Verstappen oli mennyt hänen ohi Abu Dhabin GP:ssä, maaliin oli enää muutama mutka.

Suoraan tv-lähetykseen näitä sanoja kisan manipuloinnista ei saatu, mutta ne olivat ainoa reaktio, joka Hamiltonilta viime joulukuussa tuli julkisuuteen.

Formulalegenda kätteli ja onnitteli Verstappenia kisan jälkeen, mutta näkemyksiä häneltä ei F1-kauden päättäneestä skandaalista kuultu. Hamilton ei saapunut lehdistötilaisuuteen tai kommentoinut kilpailua muissakaan yhteyksissä lukuun ottamatta nopeaa ratahaastattelua, jossa hän niin ikään onnitteli vastustajaansa ja totesi antaneensa kaikkensa.

Nyt, elokuussa 2022, Hamilton on avannut tuntojaan aiheesta laajemmin kuin missään aiemmin. Hän muistelee tapahtumia Vanity Fairin laajassa henkilöhaastattelussa.

Maaliin oli viisi kierrosta, kun skandaaliin johtanut tapahtumasarja alkoi. Hamilton johti kilpailua 11 sekunnin erolla tasapisteissä kanssaan olleeseen Max Verstappeniin, kun Williamsin Nicholas Latifi teki karun ajovirheen ja pyörähti seinään.

Radalle tuli turva-auto.

– Pahimmat pelkoni kävivät toteen. Ajattelin, että he eivät voi huijata tätä minulta. Eivät millään. Niin ei tapahdu, ei varmasti, Hamilton muistelee ajatuksenjuoksuaan.

Niin kuitenkin kävi, että kisajohtaja Michael Masin ratkaisut tarjosivat Verstappenille Hamiltonin päänahan ja samalla maailmanmestaruuden hopealautasella.

Kansainvälinen autoliitto Fia myönsi myöhemmin Masin tekemät virheet. Masi myös siirtyi syrjään ensin positiostaan ja lopulta koko Fian palveluksesta.

Mitä Hamilton oikein ajatteli kisan jälkeen? Hän kertoo siitä nyt Vanity Fairille.

– En tiedä, pystynkö oikein kuvaamaan tunteitani sanoin.

Hamilton istui autossaan pitkään liikkumattomana ennen kuin nousi sieltä kisan jälkeen.

– Muistan vain istuneeni epäuskoisena. Sitten tajusin, että minun täytyy riisua turvavyöni, nousta pois täältä ja löytää voimaa. Minulla ei ollut yhtään voimia. Se oli yksi vaikeimmista paikoista, jossa olen ollut pitkään, pitkään aikaan.

Hamilton myöntää jutussa pohtineensa uransa lopettamista.

Hamiltonin ystävä, muun muassa Starbucksin johtoportaassa istuva Mellody Hobson kertoo jutussa seuranneensa kilpailua elokuvamoguli George Lucasin kanssa.

Hobson kertoo Lucasin sanoista kisan jälkeen:

– Sankarit ovat mestareita suurempia. Lewis ansaitsi juuri sankarin aseman.