F1:n suurlupauksen yllätysliike kuohuttaa – nyt Alpinen tallipomo täräyttää suorat sanat entisen suojattinsa ratkaisusta

Oscar Piastri saa kovia moitteita Alpinen tallipäälliköltä.

F1-sarjaa viime viikolla ravistanut kuljettajadraama ei ota hellittääkseen. Fernando Alonson siirtyminen Alpinelta ensi kaudeksi Aston Martinille aloitti dominoefektin, jonka seurauksena Alpine on mitä ilmeisimmin menettämässä myös 21-vuotiaan suurlahjakkuuden Oscar Piastrin.

Australialaisen ensi kauden osoite on mitä todennäköisimmin McLaren.

Piastri on ollut Alpinen F1-tallin emoyhtiön Renaultin akatemiakuljettaja vuodesta 2020. Hänen odotettiin ottavan Alonson paikan Alpinella ensi kaudeksi, ja talli itse ehti jo ilmoittaakin asiasta viime tiistaina.

Piastri vastasi ilmoittamalla, että hän ei aio ajaa Alpinella ensi kaudella.

Alpinen tallipäällikkö Otmar Szafnauer purki turhautumistaan tilanteesta El Confidencial -lehdelle Racingnews-sivuston mukaan. Formulapomo kuitenkin uskoo edelleen, että australialainen ajaa tallin autolla ensi kaudella.

Szafnauer vahvisti haastattelussa sen, mikä on ollut julkinen salaisuus jo pitkään: tallin halu olisi ollut jatkaa Alonson kanssa 2023 ja lainata Piastri muualle vielä vuodeksi, sitten Piastri ottaisi kisapaikan Alpinella 2024.

Alpine on täysin vakuuttunut, että sillä on sopimus kuskin kanssa.

– Meillä on marraskuussa solmittu sopimus. Olemme käyneet asian juristiemme kanssa läpi. He ovat tehneet selväksi, että se on sitova sopimus. Se antaa meille oikeuden nimetä Oscar kisakuskiksemme, ja siksi julkaisimme sen tiedotteen, Szafnauer sanoi.

Alpine on ollut tällä kaudella kelpo vauhdissa.

Alpine oli pitkään luottavainen jatkosta Alonson kanssa, mutta toisin kävi. Aston Martin tarjosi tiettävästi pidempää ja rahakkaampaa sopimusta.

Racingnewsin lähteiden mukaan Piastrin ovi McLarenille aukesi, koska optio Piastrin käyttämisestä kisakuskina 2023 olisi pitänyt käyttää 30 päivää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Tämän vuoksi australialaisen leiri on tulkinnut, että hän on vapaa vaihtamaan tallia. Racingnewsin mukaan kansainvälisen autoliiton Fian sopimuslautakunta on jo ratifioinut Piastrin uuden sopimuksen McLarenin kanssa kaudesta 2023 – eli Alpinelle olisi jäämässä luu käteen.

Asiaa puidaan jatkossa vielä todennäköisesti oikeudessa.

Oscar Piastrin tulevaisuus puhuttaa.

Kun Szafnauerilta kysyttiin, miksi hän uskoi Piastrin vaihtaneen tallia, hän myönsi olevansa ällikällä lyöty.

– Teidän pitää kysyä Piastrilta, koska en minäkään sitä ymmärrä. Pitäisi olla vähän uskollisuutta sen vuoksi, että olemme investoineet häneen kirjaimellisesti miljoonia ja miljoonia euroja, jotta hän olisi valmis kisakuskiksi. Joten en ymmärrä ollenkaan.

Piastria pidetään tämän hetken kovimpana kuskilahjakkuutena. Hän voitti peräkkäisinä vuosina F2- ja F3-sarjojen mestaruudet.

Szafnauer kertoo, ettei ole 1989 alkaneen F1-taipaleensa aikana kokenut vastaavaa. Tallipomo pitää Piastria kiittämättömänä, sillä Alpine on ajattanut hänellä tuhansia testikilometrejä.

Szafnauer sanoo, että sillä ei pitäisi olla merkitystä, mitä ”jossain paperissa” lukee, vaan Piastrin tulisi olla uskollinen Alpinelle tämän tekemän satsauksen vuoksi.

– Odotin Oscarilta enemmän uskollisuutta. Tässä ei ole edes kyse vain F1:stä, vaan ihmisen rehellisyydestä. Me teimme kaiken, mitä meiltä odotettiin ja lupasimme, että jos hoidat hommat, me teemme näin (annamme kisapaikan).

– En minä tarvitse jotain paperia, jossa lukee, että tällä pykälällä pääsen vaihtamaan maisemaa, Szafnauer jatkoi.

Tallipomo jatkoi kertomalla, että on saanut jo noin 14 eri kuskilta yhteydenottoja kauden 2023 kisapaikasta. Ja jos Piastri menee McLarenille, talli haluaa miljoonaluokan korvaukset kuljettajaan tekemänsä investoinnin perusteella.