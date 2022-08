Sivusto: F1:n kohusiirto toteutuu! Superlupaus loikkaa McLarenille

Oscar Piastri on vapaa siirtymään McLarenille.

Moottoriurheilun suurlahjakkuuden Oscar Piastrin ensi kauden talli on puhuttanut koko viikon F1-piireissä, vaikka australialainen ei ole ajanut vielä edes yhtä harjoitusta Alpinen F1-autolla.

Racing News -sivusto uutisoi, että Piastri on toden totta tehnyt sopimuksen McLarenin kanssa, ja tallin suunnitelmana on korvata heikosti tallissa suoriutunut Daniel Ricciardo 21-vuotiaalla F2-sarjan mestarilla ensi kauden kisakuskina.

Paljastuksen tehnyt Dieter Rencken on F1-piirien johtavia uutistoimittajia.

Koko viikko on ollut valtavaa draamaa F1:n kuskimarkkinoilla. Kaikki alkoi, kun Fernando Alonson siirto ensi kaudeksi Alpinelta Aston Martinille julkistettiin maanantaina. Aluksi Piastria pidettiin varmana Alonson korvaajana ja Alpine ehtikin jo tiedottaa tiistaina, että Piastri on ranskalaistallin kisakuski ensi kaudella.

Piastri itse reagoi ilmoittamalla, että hänellä ei ole sopimusta Alpinen kanssa tai aietta ajaa tallissa tulevalla kaudella.

Rencken paljastaa ensimmäisenä nyt sen, miksi McLaren on voinut tehdä sopimuksen Piastrin kanssa.

Lue lisää: Formulasirkus aivan sekaisin: Fernando Alonso nolasi nyt oman pomonsa julkisesti

Lue lisää: Mitä ihmettä F1:ssä oikein tapahtuu? Näin Ossi Oikarinen kommentoi Alpinen kuskisekoilua

Rencken siteeraa nimettömiä lähteitä, joiden mukaan Piastrin sopimuksessa Alpinen kanssa oli pykälä jatkosta kaudelle 2023, mutta sitä pykälää ei käytetty vaaditussa 30 päivän ajassa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Sivuston mukaan kansainvälisen autoliiton Fian sopimuslautakunta on katsonut, että Alpinen ja Piastrin välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta kaudeksi 2023. Tiettävästi Piastrin sopimus on viimeistelty 30. heinäkuuta, ennen Alonson Aston Martin -sopimuksen vahvistamista 1. elokuuta.

Alpinella ei ole valitusoikeutta päätöksestä.

Entä toinen australialainen, Ricciardo? Hänellä on ensi kaudesta rahakas sopimus McLarenin kanssa. Hänen kohtalonsa on tällä hetkellä epäselvä. Yksi vaihtoehto jatkolle on siirtyminen takaisin Renaultin pyörittämälle Alpinelle, jossa hän ajoi 2019–20 ennen liittymistään McLarenin vahvuuteen. Miten Ricciardo ja McLaren sopivat sopimuksen päättämisestä, ei ole vielä tiedossa.

McLarenin toinen kisakuski ensi kaudella on Lando Norris.