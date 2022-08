Charles Leclerciltä harvinainen tunnustus – ”En näe syytä piilotella asiaa”

Ferrarin tähtikuski ei halua syyttää virheistään muita.

Kootut selitykset. Niin voisi tiivistää englanninkielisen termin Racing driver excuses – kootut selitykset, kun kuski sortuu moottoriurheilussa virheeseen, mutta selitys virheelle etsitään muualta kuin ratin takaa.

Ferrarin Charles Leclerc mokasi harvinaisella tavalla puolitoista viikkoa sitten Ranskan GP:ssä. Hän ajoi ulos radalta johtoasemassa.

Selitystä ei sillä kertaa haettu kaasupolkimesta, ongelmasta jarrujen kanssa, renkaista tai muualta. Varikolle tultuaan Leclerc sanoi asian suoraan:

– Mokasin.

BBC:lle antamassaan haastattelussa monacolainen puhuu suhtautumisestaan kilvanajoon ja mm. mokien käsittelyyn. Niitä on riittänyt Ferrarilla taktiikassa, mutta Leclerc on myös maksanut virheillään itselleen arviolta 32 MM-pistettä. Ranskan GP:n lisäksi muistetaan pyörähdys Imolassa, joka maksoi monta sijoitusta.

– Virheet kuuluvat hommaan. Niin minä asiaan reagoin. Uskon, että rehellisyys on hyödyllistä ja auttaa kasvamaan. En näe syytä piilotella asiaa. Joskus virhe on niin ilmiselvä, etten ymmärrä, miksi kuskit yrittävät piiloutua selittelyn taakse, Leclerc kertoi BBC:n haastattelussa.

Leclerc kertoo, että hänellä on mentaalivalmentaja, joka auttaa paineenhallinnassa, ja myös virheiden käsittelyssä.

Jutussa muistutetaan – ei luonnollisestikaan Leclercin sanomana – että moninkertainen mestari Michael Schumacher oli kovin penseä koskaan myöntämään omaa virhettä. Leclerc on toista maata.

– Totta kai joskus tapahtuu jotain outoa. Kerran 200:sta kolarista siihen liittyy jokin kumma juttu. Mutta en jaksa hukata aikaa siihen, että etsitään tekosyitä. Kun alkaa käyttää aikaa selittelyyn, silloin ei katso eteenpäin.

Leclerc sanoo uskovansa, että hänen lähestymistavastaan on iloa myös Ferrarin pilttuussa. Siellä tiedetään, että Leclerc ei osoita sormella muita ja odottaa vastaavaa toiseen suuntaan.

Vaan tapahtuuko näin?

Asiantuntijoiden silmiin on näyttänyt siltä, että Ferrari on sortunut strategisiin mokiin, mutta tallipomo Mattia Binotto ei ole ottanut virheitä omalle kontolleen.

Leclerc moitti pian Unkarin GP:n jälkeen tallin rengastaktiikkaa, joka saattoi maksaa hänelle voiton ja arvokkaita MM-pisteitä.

Monacolainen on aiemmin tällä kaudella nähty Binotton puhuttelussa pian kisan jälkeen, ja toimittajien vesi kielellä odottama kritiikki onkin jäänyt tussahdukseksi.

Max Verstappenin johto MM-sarjassa on tällä hetkellä mojovat 80 pistettä. Ferrarin sähläilyt ovat vieneet Leclerciltä arvokkaita pisteitä ainakin Monacossa, Silverstonessa ja Unkarissa.

Ero olisi huomattavasti pienempi, jos Ferrari olisi ratkaisuissaan yhtä vankka kuin Red Bull tai jopa Ferrarin haastajaksi noussut alkukauden kärvistelijä Mercedes.

Leclerc on virheiden käsittelyssä diplomaattinen.

– Sanotaanko, että me tiedämme, että asiaan pitää kiinnittää huomiota. Meidän pitää tehdä kaikkemme, että olemme (taktiikka-asioissa) parempia. Meillä on ollut ongelmia sillä saralla. Sen lisäksi on ollut myös luotettavuusongelmia. Ja sitten on ollut ajovirheitä. Luotettavuuden ja strategian suhteen teemme todella paljon töitä.

Leclercin mukaan sekä hän että tallikaveri Carlos Sainz ovat erittäin vahvasti läsnä ratkaisujen tekemisessä.

F1-kausi on kesätauolla. Sarja jatkuu elokuun viimeisenä viikonloppuna Belgiassa.