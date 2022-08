Mattia Binotton selitykset eivät vakuuta Ralf Schumacheria.

Kesätauolle jääneen F1-kauden tilanne on hölmistyttävä: numeroiden valossa Ferrarilla on sarjan nopein auto. Silti se on MM-sarjassa jo lähes 100 pistettä jäljessä Red Bullia valmistajien kilvassa ja Charles Leclercin takamatka Max Verstappeniin on hurjalta tuntuva 80 pistettä.

Unkarin GP:ssä näytti hetken siltä, että Ferrari ajaa turvalliseen kaksoisvoittoon, mutta Ferrarin taktiset valinnat käänsivät pelin Verstappenille ja Red Bullille. Mercedekset kiilasivat myös Ferrarien ohi – ja uhkaavat jopa italialaistallin kakkossijaa MM-sarjassa.

Kenties kiistanalaisin ratkaisu kaikista oli Ferrarin päätös vaihtaa Charles Leclercille kovan seoksen renkaat kesken kilpailun, vaikka koko viikonlopun ajan oli kertynyt tietoa siitä, että kova rengas toimi Hungaroringin radalla erityisen huonosti.

Ja jo Ferrarin ratkaisuun mennessä kisan aikana kovilla renkailla ajaneet Alpine ja Alfa Romeo olivat jääneet selvästi eri taktiikalla ajaneista muista keskikastin talleista.

Leclerc sai silti kovat renkaat alle ja menetti välittömästi mahdollisuuden voittoon. Lopulta monacolainen romahti kuudenneksi ja moitti rengasvalinnat kuuluvasti kisan jälkeen.

Ralf Schumacher on siirtynyt oman F1-uransa jälkeen kommentaattorin hommiin.

Asiantuntijakommentaattori Ralf Schumacher ei tuoreissa kommenteissaan silitellyt Ferrarin johtoa, erityisesti tallipomo Mattia Binottoa.

– Kaksi henkilöä on juuri nyt vaarassa: Daniel Ricciardo ja myös Mattia. Kun saa sellaisen lahjan, että pääsee taistelemaan maailmanmestaruudesta Ferrarilla, ja heittää sen sitten hukkaan, asioiden pitäisikin muuttua aika tukaliksi, Schumacher sanoi Sky Deutschlandilla.

– Toisin sanoen hän on vaarassa kesätauon aikana. Liian moni pieni asia on mennyt pieleen ja tallilla on ollut liikaa tekniikkamurheita.

Schumacher nosti myös Unkarin kisasta Ferrarin ratkaisun ottaa Leclerc vielä kovien renkaiden vaihtamisen jälkeen uudelleen varikolle hakemaan paremmin toimiva pehmeän seoksen rengas. Tämä ratkaisu tapahtui kuitenkin liian myöhään, ja Leclerc romahti lopulta kärkitaistelusta kuudenneksi.

– Se oli täysin käsittämätön ratkaisu. En usko, että Red Bull odotti saavansa näin paljon apua.