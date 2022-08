Kommentti: Superlupaus nöyryytti Alpinea ja löi hurjan vedon – McLarenilta jäätävä viesti floppikuskille

Kävipä Oscar Piastrin kanssa miten tahansa, ovat Daniel Ricciardon päivät McLarenilla luetut, kirjoittaa Janne Oivio.

Oscar Piastri (vas.) on nykyinen suurlupaus. Daniel Ricciardo on entinen kuskimarkkinoiden kuuma nimi.

Australialainen Oscar Piastri ei ole pitkään aikaan jättänyt epäselväksi, että hän on Alpinen F1-tallin tulevaisuus. Hän on ollut kuin prinssi, joka on vain odottanut kruunaustaan kuninkaaksi.

Vaan mitä tapahtuikaan, kun Alpine valmistautui asettamaan kruunun Piastrin päälaelle? 21-vuotias ilmoitti, että eipä kiinnosta ajaa teidän vehkeellä ensi kaudella.

Tarina alkaa varmasti olla jo tuttu: Kun Alpine oli vasta ehtinyt tiedottaa, että Piastri on heidän kisakuskinsa 2023, Piastri vastasi asiaan omassa somessaan. Hän ilmoitti, että se ei pidä paikkaansa, en aio ajaa tallissa ensi kaudella.

Yleisesti Piastrin toiveosoitteena pidetään McLarenia, vaikka asiasta ei ole saatu virallista tietoa.

Jos pitäisi arvata, rahalla on merkittävä rooli siirrossa. Alpinella Piastri olisi ykköstiimiin nouseva akatemiakuski – McLarenille taas kovan luokan värväys.

Hintalappu näiden kahden määritelmän välillä on takuuvarmasti merkittävä.

Tilanne on poikkeuksellisen nöyryyttävä Alpinelle.

Tallipomo Otmar Szafnauer esiintyi Unkarissa ääriluottavaisesti sen suhteen, että Fernando Alonso jatkaisi tallissa vuonna 2023. Piastrin oli määrä siirtyä kisakuskiksi ensin lainalle Williamsille ja ottaa Alonson paikka vuonna 2024.

Alonso halusikin monivuotisen diilin. Sen oli valmis tarjoamaan Aston Martin. Alonso vedätti ensin taitavasti Alpinea viime metrille saadakseen maksimitarjouksen Aston Martinilta. Ranskalaistalli jäi housut kintussa ihmettelemään, että miten tässä näin kävi.

Ennen kuin Alpinella oltiin ehditty vetää housut takaisin lipputankoa pitkin vyötärön ympäri, vetäisivät Piastri ja hänen agenttinsa Mark Webber ranskalaisilta kalsaritkin nilkkojen ympäri.

Nyt Renault–Alpine ihmettelee takapuoli paljaana, että onpa F1-maailma tuulinen.

Lando Norris on pyyhkinyt Daniel Ricciardolla lattiaa McLarenilla. Miten kävisi Oscar Piastrin Norrisin rinnalla?

Kuten IS:n asiantuntija Ossi Oikarinen korosti, tilanne ei ole vielä selvä.

Joko oikeusistuin tai kansainvälinen autoliitto Fia ratkaisee, että kenellä oikeasti on oikeus Piastrin palveluksiin 2023, jos McLaren ja Alpinen emoyhtiö Renault eivät pääse sitä ennen sopuun asiasta tavalla tai toisella (lue: rahalla).

Vaikka Alpinen intresseissä on erittäin voimakkaasti kehittää kotikutoinen, nuori supertähti johtavaksi kuskiksi, ei Piastriin panostamisessa ole mitään järkeä, jos hän lähtee heti 2024 toiseen talliin kartutettuaan ensin kokemusta Alpinella.

Olisi järkevämpää ulosmitata häneen investoituja rahoja takaisin siirtokorvauksena, jos Fia toteaisi ranskalaistiimin sopimuksen voimassaolevaksi McLaren-diilin sijaan.

Piastri lyö valtavan vedon omien taitojensa puolesta.

Alpine investoi australialaisen kehittämiseen viime vuosina valtavasti. Nyt hän selvästi uskoo, että McLaren pystyy jatkossa pistämään radalle paremman auton kuin Alpine (ja maksaa enemmän, tietysti).

Jos McLaren floppaa tai Lando Norris nöyryyttää häntä kuin on tehnyt Daniel Ricciardolle viimeiset kaksi vuotta, olisi nyt tehty valinta katastrofi Piastrin uran jatkon kannalta.

Daniel Ricciardolla kulki paremmin Renaultilla kuin McLarenilla.

Ricciardolle hänen maanmiehensä värvääminen on karmea uutinen.

33-vuotias siirtyi Renaultilta McLarenille kaudeksi 2021. Hän ei ole Monzassa voittamastaan kisasta huolimatta pystynyt haastamaan Norrista uskottavasti.

Ricciardo oli kuskimarkkinoiden kuumin nimi pari vuotta sitten. Nyt hän on ollut vaarassa saada potkut lähes koko kauden.

Ricciardo on toistaiseksi vakuuttanut pysyvänsä sopimuksensa mukaisesti McLarenilla ensi kaudella, mutta sopimukset voi aina ostaa ulos.

Ricciardon ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa vielä jäädä paluu Alpinen rattiin, josta hän lähti McLarenille ison rahan tarjouksen perässä. Tallipomo Szafnauer jätti oven raolleen paluuta varten haastattelussaan kansainvälisen median edessä maanantaina.

Szafnauer viittasi siihen, että olihan Alonsokin palannut tallin väreihin kaksi eri kertaa. Harva silta palaa pysyvästi.

Tiettävästi Ricciardo tienaa tästä kaudesta noin 17 miljoonaa euroa. McLaren värväsi hänet sillä ajatuksella, että saisi kuumimman kokeneen kuskin kehittyvän autonsa rattiin.

Nyt viesti on tyly: ”Sait puolitoista vuotta aikaa sopeutua tänne, ja kitiset vieläkin ongelmistasi. Kiitos ja näkemiin.”

Vielä pari sanaa McLarenista. Se pelaa kovaa uhkapeliä kuskimarkkinoilla.

Brittitalli taistelee jo amerikkalaisessa oikeudessa espanjalaiskuski Alex Paloun palkkaamisesta ensi kaudeksi. Sama saattaa olla edessä nyt Piastrin kanssa.

Tallipomo Zak Brown tekee sinänsä fiksusti, kun hän keräilee nuoria lahjakkuuksia kuin Pokemoneja konsanaan.

Vaan mikä on viesti Paloulle tai tuoreille sopimuskuskeille Pato O’Wardille ja Colton Hertalle – kun koko kolmikon edessä on heilutettu F1-porkkanaa? Herta ja O’Ward ovat jo ehtineet ottaa osaa tallin F1-kuskiohjelmaankin.

Mikä heidän motivaatiotasonsa on, jos McLarenin ensi kauden F1:n kisakuskit ovat jo sarjan tähtikaartiin noussut Norris sekä Piastri – iältään 22 ja 21 vuotta? Ovi menee heidän edessään kiinni ennen kuin se ehtii kunnolla auetakaan.

Kysyin keskiviikkona Oikariselta, voisiko McLaren tarjota nuorille kuskeille uutta formula e -talliaan siltana F1:een? Hänen reaktionsa oli paljonpuhuva.

– FE-auto on niin kaukana F1:stä ja Indycarista, ettei se palvele nuorta kuljettajaa, joka tähtää urallaan eteenpäin. Se on enemmän kuin sijoituspaikka silloin, kun kuskille ei löydy enää paikkaa F1:stä. Ei sitä nähdä suurena ponnahduslautana, kun kisaradatkaan eivät ole samoja kuin F1:ssä, jolloin hyötynä olisi eurooppalaisten ratojen oppiminen.

– Piastrin sopimus voi muuttaa Hertan, Paloun ja O’Wardin maailmankatsomusta aika lailla.