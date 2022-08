Mitä ihmettä F1:ssä oikein tapahtuu? Näin Ossi Oikarinen kommentoi Alpinen kuskisekoilua

Ossi Oikarinen uskoo, että McLaren ja Alpine menevät vielä oikeuden eteen Oscar Piastrista.

Konkarikuski Fernando Alonso räjäytti formula yhden kuljettajaruletin täyteen vauhtiin maanantaina. Nyt sen ravistuksissa pyörii kolme tallia.

Alonso ilmoitti maanantaina siirtyvänsä Aston Martinille ensi kaudeksi. Alpinen tyhjäksi jäävän kuskinpenkin täyttäjäksi pidettiin varmana tallin australialaislahjakkuutta Oscar Piastria.

Kuitenkin pian Alonson sopimuksen jälkeen F1-aiheiset uutissivustot alkoivat täyttyä huhuista, joiden mukaan Piastri haluaisikin McLarenille.

Alpine tiedotti pikavauhtia tiistaina Piastrin olevan sen toinen kisakuski vuonna 2023. Piastri vastasi omalla sometilillään välittömästi, että hän ei ole tehnyt sopimusta Alpinen kanssa ensi kaudesta.

– En aio ajaa tallissa ensi kaudella, Piastri ilmoitti kylmästi.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen pitää varmana, että jos Piastrilla on sopimus McLarenin kanssa, ajautuvat Alpine ja McLaren oikeuden eteen selvittämään kuskin ensi kauden osoitteen.

– Melkoisia pommeja, Oikarinen päivittelee kuskimarkkinoiden hurjia käänteitä.

Lue lisää: Käsittämätön tilanne! F1-talli Alpinen uusi kisakuljettaja kiistää jyrkästi tiedot sopimuksesta

Lue lisää: Fernando Alonson lähtö löi Alpinen ällikällä – sivusto: F1:n kuskimarkkinat menivät täysin sekaisin

Piastrin ilmoitus tarkoittaa käytännössä varmuudella sitä, että 21-vuotiaalla on sopimus F1-ajopaikasta ensi kaudeksi joko McLarenilla tai jossain muualla.

– Ei kukaan sano ”ei kiitos” ajopaikalle F1:ssä. Mielenkiintoinen kuvio. Mitä on luvattu kenellekin? Niinhän tässä todennäköisesti tulee käymään, että oikeuden eteen mennään. Tai ainakin (kansainvälinen autoliitto) Fia joutuu tulkitsemaan, mitä eri sopimuksissa lukee, mitä on luvattu ja niin edelleen. Kuten Jenson Buttonin tapauksessa joitain vuosia sitten.

Button halusi 2000-luvun puolivälissä siirtyä BAR-tallista Williamsille ja teki brittitiimin kanssa jo sopimuksen, mutta BAR piti kiinni sopimuksestaan Buttonin kanssa. Fia asettui BARin taakse.

– Nyt varmasti katsotaan sopimuksen pykälistä, missä vaiheessa Alpinen on pitänyt käyttää optio ja missä vaiheessa se on pitänyt julkaista, jottei se raukea. Sopimuksessa voi olla hyvin monia erilaisia pykäliä, joiden vuoksi Alpinella joko on tai ei ole oikeutta kuljettajaan. Ja tämä asia nyt selvitetään.

Alpinen kannalta tilanne näyttää nöyryyttävältä, sillä se vaikuttaa menettäneen kaksi huippukuskia kertarysäyksellä. Oikarinen kuitenkin toppuuttelee.

– Mitä sopimuksessa lukee, miten sitä tulkitaan? Alpine antoi julkistuksellaan ymmärtää, että heillä on Piastrin kanssa vahva sopimus, ja siksi se julkistettiin. Piastrin leirissä ollaan päinvastaista mieltä. Tilanne on sama kuin McLarenilla Indycarissa.

Colton Herta on USA:n kuumin F1-lupaus.

Myös Alex Paloun edessä heilutellaan F1-porkkanaa.

McLaren käy parhaillaan oikeutta Chip Ganassi Racingin kanssa espanjalaiskuljettaja Alex Paloun sopimuksesta.

Ganassi ehti jo tiedottaa 2021 Indycar-mestarin jatkavan tallissa 2023, mutta McLaren tiedotti lähes samaan aikaan sopimuksesta sen kanssa.

McLarenilla on toisin sanoen sopimukset kuuden huippukuljettajan kanssa, jos talli todella on päässyt sopuun Piastrin kanssa.

Palou, Lando Norris, Daniel Ricciardo, sekä Paloun Indycar-kollegat Colton Herta, Pato O’Ward ja Felix Rosenqvist ovat kaikki tallin sopimuskuljettajia kaudella 2023.

– En ihan vastaavaa kuljettajien hamstraamista muista. Iso kysymys on Ricciardon tulevaisuus. Ottaisiko Alpine hänet takaisin? Se on vaikeampi kuvio nähdä. Ricciardo ei ole ilmainen kuski, ja sopimus Piastrin kanssa olisi varmasti halvempi.

McLaren ajaa ensi kaudella F1:n ja Indycarin lisäksi Formula E -sarjassa. Lisäksi se laajentaa Indycar-operaationsa kahden kuskin tallista kolmeen. Toistaiseksi tiedossa on ainoastaan, että Norris ajaa F1:ssä ja tallin oman tiedotteen mukaan Rosenqvist joko Indycarissa tai FE:ssä.

– Aika monen kuskin edessä heilutetaan F1-porkkanaa. Hyvä kysymys, että mikä on (McLarenin tallipomo) Zak Brownin suunnitelma tässä.