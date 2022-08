F1-mestari Fernando Alonso, 41, teki kovan peliliikkeen – asiantuntijalta selkeä näkemys jättisiirron syistä

Fernando Alonso saattaa ajaa F1-sarjassa vielä useita vuosia, uskoo Ilta-Sanomien asiantuntija Ossi Oikarinen.

F1-kesän isoin siirtouutinen kuultiin maanantaina, kun Aston Martin julisti tehneenä monivuotisen sopimuksen espanjalaiskonkari Fernando Alonson kanssa.

Kaksinkertainen maailmanmestari korvaa miljardööri Lawrence Strollin kipparoimassa tallissa vanhan kilpakumppaninsa, uransa päättävän saksalaistähden Sebastian Vettelin.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen näkee Alonson ja Aston Martinin diilin taustalla monta järkeenkäypää syytä.

– Aika odotettu siirto siinä mielessä, että ihan varmasti Aston Martinille haettiin isoa nimeä Vettelin seuraajaksi, ja nyt se onnistui. Strollin perheelle on tärkeää, että pojan vierellä on iso nimi, Oikarinen sanoo.

Alonso ajaa uudessa tallissaan sen osaomistajan pojan Lance Strollin rinnalla.

Alonson näkökantista uusi sopimus sai monet F1-fanit kohottamaan kulmakarvojaan. Alpinelle viime vuonna sapattivuosien jälkeen siirtynyt Alonso on tallinsa kanssa mukana tiukassa taistelussa tallien MM-sarjan nelostilasta McLarenin kanssa.

Aston Martinin tämä kausi on verrattain todella synkkä. Siinä missä Alpinella on MM-pisteitä 99, Aston Martinin vastaava lukema on vain 20, ja talli majailee MM-pisteissä toiseksi viimeisenä takanaan vain sarjan pitkäaikainen hännänhuippu Williams.

Oikarinen muistuttaa, että F1-sarjan ikäkuninkaan Alonson parhaat vuodet ovat jo takanapäin, joten innokkaita ottajia ei ole enää samanlaiseksi jonoksi asti kuin vielä jokunen vuosi sitten.

– Pitää muistaa, ettei hän enää välttämättä kovin montaa vuotta ajele formula ykkösissä. Tässä on kyse uran viimeisistä tallipaikoista. Tietysti Aston Martinilla yritetään kehittää tallia eteenpäin, ja siellä on kova luotto, että Alonso pystyy auttamaan tallia eteenpäin.

– Strollin perhe on hakenut kokenutta kuljettajaa, joka voi viedä omalla näkemyksellään ja kokemuksellaan hommaa eteenpäin.

Ossi Oikarinen on Ilta-Sanomien F1-asiantuntija.

41-vuotiaana Alonso on F1:n aktiivikuskeista ylivoimaisesti vanhin, mutta se ei estänyt häntä solmimasta monivuotista sopimusta uuden tallin kanssa. Oikarinen uskoo, että kaiken nähneen konkarin kaasujalassa voi riittää puhtia vielä useaksi vuodeksi.

– Nykypäivän F1 ei ole rasittavuudeltaan aivan järjetöntä, ja näiden ukkojen kuntovalmennus ja fyysinen puoli on niin hyvällä tolalla, että kyllä hän pystyy ajamaan vielä montakin vuotta, F1-sarjassa insinöörinä työskennellyt Oikarinen linjaa.

Raudanlujana kilpailijana tunnettu Alonso on osoittanut Alpinella kykyään tulkita muuttuvia kisatilanteita nopeasti ja ottaa edun irti kaikkialta, mistä se on saatavissa. Parhaimmillaan konkari on paluunsa aikana pystynyt kolmanteen sijaan viime vuonna Qatarissa.

– Jos katsotaan vaikka eilistä (Unkarin) kisaa, niin kyllähän Alonso osaa taistella ja mennä yhä lujaa. Keskikastissa tulee paljon yllättäviä kisatilanteita. Niissä kohdissa kokemus on valttia.

Alonso tunnettiin myös etenkin uransa alkupuolella temperamenttisena ja ajoittain oikukkaana tallikaverina. Kun viereen istutetaan isänsä rahoilla paikkansa MM-sarjaan saanut, kuljettajana melko keskinkertainen Stroll, saattaa espanjalaisen kärsivällisyys joutua koetukselle.

Oikarisen mukaan kovin rajua draamaa on kuitenkin turha odottaa.

– Ei voida realistisesti olettaa, että Aston Martinilla ajetaan ensi kaudella maailmanmestaruudesta, ja silloin tunnetaso pysyy matalampana. Alonso itsekin tietää, että parhaimmillaan hän saavuttaa hyviä pistesijoja. Silloin intensiteetti ja raju mies miestä vastaan -kilpailu jäävät vähemmälle. Ja tietysti ikä ja kokemuskin ovat vähän pehmentäneet häntä.

Lance Stroll saattaa joutua kovaan prässiin Fernando Alonson tallikaverina.

Alpinella Alonson korvaajaksi odotetaan australialaista huippulupausta Oscar Piastria. Ranskalaistalille suurlupauksen palkkaaminen on hyvä liike myös taloudellisesti.

– Piastrihan on Alonsoon verrattuna halpa kaveri. Alpinella vapautuu rahaa muihin hommiin, ja siinä mielessä tämä on Alpinellekin paljon edullisempi vaihtoehto.