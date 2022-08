Jättiuutinen! Fernando Alonso siirtyy uuteen F1-talliin

F1:n kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso ajaa ensi kaudella Aston Martinilla.

Espanjalainen kaksinkertainen F1-mestari Fernando Alonso, 41, ajaa ensi kaudella Aston Martinilla. Talli kertoi uudesta värväyksestään maanantaina.

– Minulla on yhä nälkää ja kunnianhimoa taistella kärkipaikoista, ja haluan olla osa organisaatiota, joka on sitoutunut oppimaan, kehittymään ja menestymään, F1-sarjan tämän hetken vanhin kuljettaja sanoi Aston Martinin tiedotteessa.

Tallin omistaa kanadalainen miljardööri Lawrence Stroll, jonka poika Lance Stroll on Aston Martinin toinen kisakuski.

– Olen tuntenut Lawrencen ja Lancen vuosien ajan, ja on selvää että heillä on tarvittava into- ja kunnianhimo F1:ssä pärjäämiseen.

– Tuntui luontevalta kutsua Fernando osaksi voittavan tiimin kehitystä, ja viime aikojen keskusteluissamme kävi nopeasti selväksi, että meillä on samat tavoitteet ja arvot, Lawrence Stroll sanoi.

Alonso korvaa Aston Martinilla saksalaistähti Sebastian Vettelin. Nelinkertainen maailmanmestari lopettaa uransa tähän kauteen.

Alonso ajaa tällä hetkellä Alpinella, joka on tallien MM-pisteissä neljäntenä 99 pisteellä. Aston Martinin kausi on sen sijaan ollut synkkä. Talli on kerännyt vain 20 pistettä ja on MM-pisteissä toiseksi viimeisenä.

Alonson maailmanmestaruudet tulivat vuosina 2005 ja 2006 Alpinen edeltäjän Renault’n riveissä.