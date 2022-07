David Coulthard kiinnitti huomion yksityiskohtaan Lewis Hamiltonin ajohaalarissa kisan jälkeen – ”En koskaan ole nähnyt vastaavaa”

Lewis Hamilton ajoi upean kisan Unkarissa.

F1:n varikkohaastattelija David Coulthard huomasi Unkarin GP:n jälkeen, että Lewis Hamiltonin ajohaalari oli mennyt rikki kisan tuoksinassa. F1-legenda Coulthard sanoi maanmiehelleen, että tämän hiha oli kyynärpään kohdalta puhki.

Oliko Hamilton taistellut ohjaamossa, Coulthard ihmetteli.

– Reikä on tullut varmaan, kun käteni on hakannut ohjaamon seinää vasten. En ole nähnyt vastaavaa koskaan aiemmin. Käteni on kuitenkin kunnossa, yllättynyt Hamilton kertoi.

Coulthard lisäsi, ettei hänkään ollut ennen nähnyt samanlaista tapausta.

Hamiltonin oli kisassa toinen ajettuaan upeasti. Hungaroring on ollut suurmestarille hyvä rata. Hän ajoi siellä voiton jo debyyttikaudellaan vuonna 2007 ja on ollut palkintokorokkeella peräti 11 kertaa.

– En tiedä, mistä vauhtia löytyi. Minulla oli kisan alussa vaikeuksia. En ollut varma, saisinko muita kiinni. Vähän kerrallaan aloin luottaa lisää auton tasapainoon. Sain myös hyvän lähdön, Hamilton sanoi.

Hän lähti kisaan seitsemännestä ruudusta. Englantilainen hehkutti talliaan Mercedestä. Hamilton on vaikean alkukauden jälkeen ollut nyt viisi kertaa peräkkäin kolmen parhaan joukossa.

– On hienoa jäädä nyt kesätauolle, kun tiedämme, että meillä on suorituskykyä. Toivottavasti palaamme entistä vahvempina tauolta ja pystymme haastamaan kärkitallit entistä kovemmin, Hamilton kommentoi.

Red Bullin Max Verstappen ajoi voittoon, vaikka lähti ruudusta 10. Hollantilaisella oli teknisiä ongelmia aika-ajoissa, ja tallin autoihin vaihdettiin voimanlähteet. Paalupaikalta lähtenyt Hamiltonin tallikaveri George Russell sijoittui kolmanneksi.

Alfa Romeon Valtteri Bottas keskeytti tekniseen ongelmaan noin kolme kierrosta ennen maalia.