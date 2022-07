F1-kuljettajilta kysyttiin, kuka korvaa Sebastian Vettelin – vasta Valtteri Bottaksen vastaus kevensi tunnelman

Sebastian Vettel lopettaa uransa.

Torstaina uransa lopettamisesta kuluvan kauden jälkeen kertonut saksalaiskuljettaja Sebastian Vettel jättää formula ykkösten lähtöruudukkoon yhden tyhjän paikan. F1-toimittajat utelivat torstaina Unkarin GP:n alla, kuka korvaa saksalaisen ensi kaudella Aston Martinin ratissa.

Tallikaverilleen Lando Norrisille useaan otteeseen tällä kaudella taipunut Daniel Ricciardo viittasi kintaalla huhuille, joiden mukaan hän lähtisi pois McLarenilta.

– Minulla ei ole mitään Aston Martinia vastaan, mutta kuten jo viime viikolla sanoin, minun tulevaisuuteni on selvä. Se jatkuu McLarenilla, australialainen sanoi.

Vuoteen 2024 Alpinen tiimiin kiinnitetty Esteban Ocon ja Haasin Kevin Magnussen kiistivät niin ikään siirtoaikeet.

Williamsin Alex Albon ei sen sijaan asettunut poikkiteloin vaan kommentoi keskittyvänsä tähän kauteen.

Vasta Valtteri Bottaksen hersyvä vastaus kevensi tunnelman.

– En olisi ikinä uskonut pystyväni sanomaan tätä, mutta minulla on sopimus voimassa ensi kaudeksi! Joten kaikki hyvin, Bottas sanoi.

Bottas ajoi Mercedeksellä viiden kauden ajan yksivuotisilla sopimuksilla. Bottas on kertonut ajan olleen stressaavaa ja hänen pystyvän nyt eri tavalla nauttimaan asemastaan tallissa.

Bottas, 32, siirtyi täksi kaudeksi Mercedekseltä Alfa Romeolle ja teki tallin kanssa ”monivuotisen” sopimuksen.

Bottas on aiemminkin tällä kaudella sutkautellut menemään. Viime viikonloppuna hän suolasi kommentillaan Mercedeksen George Russellia.

Valtteri Bottas (oik.) löysi oikeat sanat rauhoittuneeseen sopimustilanteeseensa.

Viikonloppuna ajettava Unkarin GP on viimeinen ennen formula ykkösten kesätaukoa. Bottas lähtee viikonloppuun kolmen kisan pisteettömällä putkella: keskeytys Britanniassa 3. heinäkuuta, 11. sija Itävallassa 10. heinäkuuta, ja 14. sija Ranskassa viime sunnuntaina.

– Toivon todella, että Ranskan GP oli yksittäinen pudotus meidän esityksissämme. Sekä aika-ajoissa että kisassa emme saaneet toivomaamme ja odottamaamme. Luulen, että pääsyy oli se, että meillä ei ollut kovin paljon päivityksiä autoon, kun kilpailijatallimme ovat pystyneet kehittämään enemmän. No, täällä meillä on vihdoin jotain uutta, joten toivon, että saamme buustia, Bottas sanaili Hungaroringillä torstaina.

Bottas on kuitannut kauden kahdestatoista kisasta seitsemän pistesijaa, parhaimpana viitossija Emilia-Romagnasta huhtikuussa. MM-pisteissä mies majailee yhdeksäntenä. Takana on rankkoja koitoksia, joten Unkarin jälkeen koittava peräti neljän viikon kisatauko maistuu.

– Mikäkö on ollut kovin kisa tällä kaudella? No, Paul Ricard (Ranska) oli aika kuuma, ja Miamikin aika kova. Nyt on hyvä hetki tauolle ja minilomalle tämän Unkarin kisan jälkeen, Bottas mietti.