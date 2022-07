F1-legenda Mika Häkkisen lapset aloittivat kartingin – perheellä edessään tiukka päätös: ”Tiedän, että se on oksat pois”

Mika Häkkinen on käynyt F1-varikolla enemmän kuin aikoihin. Hän on myös käynyt pienemmillä kilparadoilla kartingisän roolissa.

Formula ykkösten suosio on suurempaa kuin koskaan. Ennätykset paukkuvat ja katsomot pullistelevat ihmisiä.

Tämän on huomannut myös F1-legenda Mika Häkkinen, joka on tänä vuonna toiminut NENT Groupin asiantuntijana eli Viaplayn formulalähetyksissä Suomessa ja muualla.

– Se buumi on ihan älytön. Jengi on hurahtanut formula ykkösiin niin, että he ovat hurahtaneet siellä toimiviin ihmisiin. Autothan ovat aina makeita ja kiinnostavia, mutta ne eivät kiinnosta suurta massaa, Häkkinen ruotii Ilta-Sanomille.

Häkkinen on käynyt ja käy asiantuntijapestinsä myötä F1-varikolla tänä vuonna enemmän kuin muina vuosina sen jälkeen, kun lopetti uransa 2001.

– Vielä käyn neljässä tai viidessä kilpailussa. Spassa, Monzassa, Singaporessa ja Abu Dhabissa, Häkkinen luettelee.

Viime viikonlopun Ranskan GP:tä seuraamassa Paul Ricardin radalla oli myös 17-vuotias tytär Aina.

– Olen huomannut, että hänen kaveripiirinsäkin on innostunut formula ykkösistä täysin. He ovat katsoneet Netflixistä F1-dokumenttisarjan ja nähneet, millaisia ihmisiä ja persoonia formula ykkösissä työskentelee. Se on tuonut hirveän kiinnostuksen.

– Jenkeissäkin kiinnostus on noussut ihan älyttömästi. Tämän näkee myös siitä, kun käy varikolla ja näkee, miten paljon uusia yhtiöitä on koputtamassa sarjan ovea. He haluavat tulla sponsoroimaan, kun ovat huomanneet, millainen massa lajista on kiinnostunut.

Esimerkiksi useat kisapromoottorit ovat maininneet sukupuolijakauman muuttuneen lipunmyynnissä: naiset ovat Netflix-sarjan myötä löytäneet lajin ja sen urheilijat.

– Kuljettajat heittävät läppää Netflixissä ja saadaan näkökulmia, jotka eivät normaalisti tule esiin.

Palataan Häkkisen perheeseen ja hänen jälkikasvunsa kiinnostukseen moottoriurheilua kohtaan.

– Aina on vähän vihainen mulle, koska hän olisi halunnut olla kilpa-autoilija: ”Isä, sinä et ikinä vienyt minua...” Pari kertaa kylläkin kävimme ajamassa joissakin tapahtumissa.

– Hän tykkää älyttömästi formula ykkösistä ja kilpa-autoista ylipäätänsä.

Myös Häkkisen esikoispoika Hugo on kiinnostunut lajista ja oli seuraamassa esimerkiksi Monacon GP:tä toukokuussa.

Lapsista Ella, 11, ja Daniel, 8, ovat innostuneet kartingista.

– Harrastus alkoi tänä vuonna. Vedetään muutamia kisoja ja käydään treenaamassa, isä Häkkinen kertoo.

– Karting on tietysti aika kallista. Täytyy miettiä tarkkaan, onko se harrastus vai otetaanko vähän enemmän tosissaan. On perheen sisäisen keskustelun paikka siitä, millä tasolla vedetään hommaa eteenpäin.

– Kukaan ei ole seppä syntyessään. Tulos tulee harjoituksen kautta, Häkkinen muistuttaa perään.

Hän nousi itse Vantaan Martinlaaksosta kaksinkertaiseksi maailmanmestariksi lajissa, joka on usein aluksi koko perheen yhteinen harrastus.

– Vielä ei ihan ole päätetty, että harrastetaanko vai mennäänkö täydellä teholla. Jos mennään täysillä, tiedän, että se on oksat pois ja muita harrastuksia ei juuri kerkeä olla. Se on kova tie, Häkkinen tietää.

– Intohimoa lapsilta ainakin löytyy. Se on tärkeintä.

Danielin kaksoissisko Lynn ei ole sisarustensa kaltainen rämäpää tai kiinnostunut ajamisesta.

– Lynn on ruumiinrakenteeltaan aika hento tyttö, joka tykkää esiintyä, laulaa ja tanssia, Häkkinen kertoo.

Häkkinen itse kilpaili F1-uransa jälkeen DTM-sarjassa 2005–07. Sen jälkeen hän on ajanut muutamissa kisoissa. Viime talvena Häkkinen oli mukana Race of Champions -tapahtumassa Ruotsin Piitimessä.

Vieläkö Häkkinen kaipaa kilvanajoa?

– Olen joskus vienyt McLaren Senna -autoani Paul Ricardin radalle ja ajanut sitä siellä. Makea fiilis siitä tulee, Häkkinen sanoo.

– On se mukavaa, kun auto toimii, on paljon tehoja, ilmastointi ja kaikkea.

Varsinaista kilpa-autoilua Häkkinen ei kaipaa: henkisesti ja fyysisesti kuluttavaa ajamista riskirajoilla.

– Ajaminen ja auton vieminen limitille on kyllä supernautinnollista. Siitä tulee hieno fiilis.

– Kyllä mä sen osaan, Häkkinen virnistää.