Valtteri Bottaksen kisavauhti romahti täysin – asiantuntijalta tyly arvio suomalaiskuskin loppukaudesta

Alfa Romeo on jäänyt pahasti jälkeen auton kehittämisessä kauden aikana.

Valtteri Bottaksen talli Alfa Romeo säväytti alkukaudesta yllättävän väkevällä vauhdillaan. Talli oli monen sellaisen kilpailijan edellä, joiden povattiin ennakkoon pärjäävään sveitsiläistallia paremmin.

Sittemmin tallin suorituskyky on heikentynyt merkittävästi suhteessa kilpailijoihin. Bottas saavutti MM-pisteitä viimeksi kesäkuussa Kanadassa. Sen jälkeen nastolalainen on ajanut kolme kisaa ilman pisteitä.

Sama pätee Bottaksen kiinalaiseen tallikaveriin Zhou Guanyuhin.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen ei usko, että Alfa Romeon vauhti nousee merkittävästi enää tämän kauden aikana.

– Joillain hyvin Alfan autolle sopivilla radoilla voi tulla ok tuloksia, mutta yleisesti on turha odottaa suurta harppausta enää tällä kaudella, Oikarinen ruotii.

Entinen F1-sarjassa toiminut kisainsinööri nostaa Alfa Romeon romahduksen yhdeksi luonnolliseksi tekijäksi budjetin.

– Tämä tilanne tietysti kulukattoaikana tasoittuu vuosi vuodelta, mutta nyt Alfan kehitystyö on mennyt niin, että talli teki sitä paljon jo viime kaudella. Talli oli sitä kautta alkukaudesta vahva, mutta resurssit eivät ole riittäneet pysymään kehityksessä mukana kauden aikana, hän arvioi.

– Toinen näkökulma on, että jotkut tallit, joita odotettiin korkeammalle, olivat surkeita kauden alussa, mikä nosti Alfan sijoituksia. Nyt ne ovat palanneet ”omalle tasolleen”.

Komea hattu ei riittänyt palauttamaan alkukauden kilpailukykyä Valtteri Bottaksen ajokkiin Ranskassa.

Lähdöt ovat olleet yksi silmiinpistävä ongelma Alfa Romeolle pitkin kautta. Talli sai Ranskan osakilpailuun autoonsa uuden kytkimen, mutta siitä huolimatta Bottas menetti startissa jälleen monta sijaa.

Bottas kommentoi tuoreeltaan kisan jälkeen V Sportille, että kytkimen päivityksestä huolimatta auto jäi sutimaan lähdössä. Tarkkaa syytä hän ei vielä siinä vaiheessa osannut sanoa.

– On totta, että startit ovat olleet monesti huonoja. Kytkintä on korjattu, Ranskaan tuli uusi, mutta sitä ei ole päästy testaamaan. Uuteen kytkimeen tottuminen voi viedä aikaa. Toisaalta sutiminen on monen asian summa, ei se pelkästään kytkimestä ole kiinni. Valtteri lähti Ranskassa myös kovimmilla renkailla, mikä hidastaa lähtöä, Oikarinen pohtii.

F1-sarjassa ajetaan ensi viikonloppuna Unkarin GP, jonka jälkeen sirkus jää kolmen viikon kesälomalle.

Millaista kehitystyötä Alfa Romeon ja muiden tallien on mahdollista tehdä tämän tauon aikana?

– Tauolla ei ole mahdollisuutta tehdä oikein mitään. Tehtaat ovat kaksi viikkoa näistä kolmesta periaatteessa kiinni. Tauko on olemassa, jotta tehtaiden kaverit voisivat pitää vähän lomaa. Siellä on kuitenkin paljon perheellistä porukkaa ja tahti on tiivis. Tavallaan siinä on siis kehitystyön kannalta normaali viikon kisaväli.