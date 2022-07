Huomasitko? F1-tähden ruikutuksesta ei ollut tulla loppua – sitten tallipomo jyrähti korvaan poikkeuksellisella tavalla

Mercedeksen tallissa käytiin tiukka keskustelu kesken Ranskan GP:n.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff liittyi yllättäen mukaan tiimiradiokeskusteluun kesken Ranskan F1-osakilpailun sunnuntaina. Hän jyrähti tähtikuskinsa George Russellin korvaan.

– George, pystyt kyllä ohittamaan Sergio Perezin radalla, Wolff täräytti.

Väliintuloa edelsi Russellin marmatus tilanteesta, jossa hän yritti röyhkeästi mutta tuloksetta ohittaa Red Bullin meksikolaiskuljettajan Perezin. Brittikuskin mielestä Perezin olisi sääntöjen mukaan pitänyt antaa hänelle tilaa.

Kuskin kisainsinööri oli tilanteesta eri mieltä. Russellin vaikerrus jatkui. Wolff tuli uudestaan lankoja pitkin.

– Leuka rintaan George. Saat Sergio Perezin kyllä kiinni, Wolff täräytti.

– Jos pomo tulee toista kertaa linjoille, yleensä se tarkoittaa jo keltaista korttia. Nyt pulinat pois ja keskity ajamiseen, kommentoi Viaplayn selostaja Niki Juusela kesken lähetyksen.

Kuten Juuselan kommenteista voi päätellä, on jokseenkin epätavanomaista, että tallipomot laittavat kuskejaan ruotuun kesken kisojen.

Wolff selitti ajojen jälkeen Sky Sportsille, miksi hän halusi ojentaa 24-vuotiasta suojattiaan.

– Kuljettajat harmistuvat vietävästi kisatilanteista. He tuntevat, että heitä on kohdeltu väärin. He eivät näe ohjaamosta esimerkiksi helikopterikuvaa, Wolff selitti kuskinsa käytöstä.

– Minun mielestäni George oli riittävän nopea, jotta hän pystyisi saamaan Perezin kiinni radalla. Halusin palauttaa hänet maan pinnalle henkisesti.

Kärsivällisyys palkittiin. Kisan lopussa käyttöön otettiin virtuaalinen turva-auto. Perez ymmärsi väärin, milloin turva-autosäännöt loppuisivat. Sekaannuksen yhteydessä Russell pääsi ohittamaan meksikolaisen ja nousi kisassa kolmanneksi.

– Olimme kaikki tunnekuohussa. Mielestäni olin ohittanut ”Checon” upeasti, mutta en saanut pitää ansaitsemaani sijoitusta, Russell sanoi Crash.netin mukaan kisan jälkeen.

– Oli kivaa kuulla Toton ääni radiossa! Pidämme yhtä. Kun istuu autossa, voi tuntea olevansa yksin. Ei tiedä, mitä insinöörit katsovat varikolla. Insinöörit eivät puolestaan tiedä, miltä autossa ajaminen tuntuu, Russell kommentoi.

Sunnuntaista muodostui draamasta huolimatta kauden paras päivä Mercedekselle. Vaikka Red Bullin Max Verstappen voitti ylivoimaisesti, Mersun Lewis Hamilton oli toinen.

Russellin kolmossija varmisti, että saksalaistallin molemmat kuskit olivat yhtä aikaa palkintokorokkeella ensimmäistä kertaa tällä kaudella.