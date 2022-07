Mitä Charles Leclercille tapahtui? F1-tähti latasi kipeän tunnustuksen

Charles Leclerc keskeytti Ranskassa kärkipaikalta.

Ferrarin Charles Leclerc pyörähti seinään sunnuntaina Ranskan GP:ssä. Paalupaikalta kilpailuun lähtenyt Leclerc, 24, ajoi siihen asti kisan kärjessä.

Leclercin radioviestinnän perusteella ehdittiin laajalti epäillä, että keskeytykseen olisi vaikuttanut jonkinlainen vika kaasupolkimessa.

Hän kuitenkin myönsi kisan jälkeen tehneensä ajovirheen.

– Perä lähti irti. Pitää tarkastaa vielä tekninen puoli, mutta luulen, että kyseessä oli vain oma virheeni, Leclerc sanoi F1-sarjan haastattelussa.

Kasvoilta paistoi todella raskas pettymys.

– Jos jatkan tällaisten virheiden tekemistä, en ansaitse mestaruutta. Kilpailun taso on tänä vuonna todella korkealla tasolla. Ajan todella korkealla tasolla, mutta jos teen tällaisia virheitä, se on täysin hyödytöntä.

Neljättä kauttaan Ferrarilla kilpaileva Leclerc on ensi kertaa urallaan toden teolla mukana MM-taistossa. Hän on sarjassa toisena, mutta ero Red Bullin Max Verstappeniin kasvoi nyt jo 63 pisteeseen.

Leclerc menetti muutaman pisteen keväällä Imolassa pyörähdettyään ja pudottuaan kisan lopputuloksissa kuudenneksi. Barcelonassa ja Bakussa Leclerc starttasi paalupaikalta ja oli kiinni kärkisijassa, mutta voimayksikön pettäminen aiheutti keskeytyksen.

Monacolaisen uratilastot ovat todella poikkeukselliset. Hän on ottanut jo 16 paalupaikkaa, mutta voittoja on siihen nähden vaatimattomat viisi. Palkintosijojakin on yhteensä vain kaksi enemmän kuin paaluja eli 18.

Verstappenilla on tältä kaudelta kaksi keskeytystä, jotka tulivat jo kauden avaus-GP:ssä Bahrainissa selkä kolmannessa kisassa Australiassa.