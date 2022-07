Valtteri Bottas esitteli tanssiliikkeitään somessa – seuraajat hullaantuivat: "Mikä legenda"

Suomalaiskuski vaihtoi vapaalle.

Formulakuski Valtteri Bottas näyttäisi nauttivan vapaaviikonlopustaan täysin rinnoin. Hän julkaisi Instagramissa hiljattain videon, johon on ikuistanut perjantaipäivän tunnelmia.

Bottas esiintyy videolla varsin rennoin elkein. Hän esittelee tanssiliikkeitään ja hurjastelee skootterilla pyöräilyvaatteisiin pukeutuneena.

Hilpeyttä herättävän alun jälkeen päästään tositoimiin, kun Bottas suuntaa pyörälenkille yhdessä naisystävänsä Tiffany Cromwellin kanssa.

Treenin jälkeen Alfa Romeon kuski vaihtaa kulkupelinsä skootteriin ja suuntaa kirittämään rakastaan. Kun Cromwellkin löytää takaisin kotiin, pyöräilijä loikkaa uima-altaaseen ja nauttii rentouttavasta hieronnasta.

Illan päätteeksi Bottas nauttii drinkin kauniin maiseman äärellä.

Video on kuvattu mitä ilmeisemmin pariskunnan Monacon kodissa, ja sen taustalla soi Queenin suosikkikappale Another one bites the dust.

Bottaksen video on saanut varsin positiivisen vastaanoton.

– Näyttää hauskalta. Nauti viikonlopusta, eräs seuraaja toivotti.

– Rakastan tätä Bottaksen uutta aikakautta. Pelkästään hyviä fiiliksiä, toinen hehkutti.

– Ei hitto, mikä legenda. Rakastan tätä tyyppiä. Nyt pääsen vihdoin tutustumaan häneen paremmin, kolmas jatkoi.

Bottaksen F1-kausi pyörähti käyntiin varsin vakuuttavasti, mutta viimeisissä osakilpailuissa hyvä vire on hiipunut. Suomalaiskuski on tällä hetkellä kuskien MM-pisteissä yhdeksäntenä.

Seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Ranskassa.