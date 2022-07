Kimi Räikkösen upea teko tallentui videolle: auttoi helteessä autoon jätettyä koiraa

Gino Rosato jakoi videon Kimi Räikkösestä omalla Instagram-tilillään.

Ferrarin F1-tallissa työskentelevä Gino Rosato julkaisi torstai-iltana Instagramissa hellyttävän videon Kimi Räikkösestä.

Videolla Räikkönen auttaa janoista koiraa, joka on jäänyt yksin auton takapenkille. Maailmanmestari on täyttänyt jäätelökuppinsa vedellä ja ojentaa sen janoiselle nelijalkaiselle avonaisesta ikkunasta.

Videon kuvaaja – mitä ilmeisimmin Rosato itse – kiittää pätkän lopuksi Räikköstä hänen teostaan. Rentoon kauluspaitaan pukeutunut ex-tähti levittelee muina miehinä käsiään.

– Me kaikki kaipaamme Kimi Räikköstä ja hänen erityisyyttään. Miksi? Koska hän on mies, joka tyhjentää jäätelökuppinsa ja panee tilalle vettä auttaakseen koiraparkaa, joka on lukittu autoon paahtavassa helteessä. Veljeni, olet todella hyvä ihminen, Rosato on kirjoittanut kuvatekstiin.

Rosaton mukaan video on kuvattu Italian Toscanassa, jossa Räikkösen perhe on lomaillut viime päivinä. Minttu Räikkönen on jakanut Instagramin tarinoissaan yhteiskuvan Rosaton kanssa.

Rosato on Kimi ja Minttu Räikkösen esikoisen Robinin kummisetä.

Räikkönen, 42, lopetti poikkeuksellisen F1-uransa viime kauteen. Hän palaa kisaradoille elokuussa Nascar-sarjassa.

Räikkönen ajaa paluukisassaan Trackhouse Racingin autoa.