BBC listasi ehdokkaat haluttuun F1-pestiin – mukana myös todellinen yllätysnimi

McLarenin penkki on vapaana viimeistään kaudella 2024.

Toisen polven rattimies, IndyCar-kuljettaja Colton Herta testaa parhaillaan McLarenin F1-autoa Portugalin Portimaossa – samalla radalla jolla ajettiin Portugalin osakilpailu kahtena edellisvuonna.

BBC:n mukaan Herta, 22, voi olla McLarenille valttia vuonna 2024 Daniel Ricciardon korvaajana.

– Colton on todistanut lahjakkuutensa IndyCarissa. Haluamme nähdä, kuinka hän sopeutuu F1-autoon, McLarenin tallipäällikkö Andreas Seidl sanoi BBC:lle.

Yhdysvaltalaisen Hertan IndyCar-sopimus umpeutuu ensi kauden jälkeen kuten myös Ricciardon nykyinen kontrahti. Varikkohuhut vievät kuitenkin 33-vuotiasta Ricciardoa ulos McLarenilta jo tämän kauden jälkeen. Hän on kerännyt tällä kaudella vain 17 MM-pistettä, kun tallikaveri Lando Norrisilla pisteitä on 64.

Jos Ricciardo lähtee jo tämän kauden jälkeen, spekulaatioissa Norrisin tallikaveriksi ovat kisakuljettajaksi tälle kaudelle Williamsin konttoriin palannut Alex Albon sekä todellisena jokerikorttina nelinkertainen maailmanmestari, 35-vuotias Sebastian Vettel.

Vettel on saanut tällä kaudella Aston Martinin ratin takana kasaan vain 15 pistettä ja on MM-sarjan kokonaistilanteessa vasta neljästoista. Albon on raapinut heikolla Williamsillaan kolme pistettä.

Muissa huhuissa yhtenä vaihtoehtona Ricciardon korvaajaksi on väläytelty Alpinen huippulupaavaa 21-vuotiasta testikuljettajaa Oscar Piastria. Joskin ranskalaistalli pyrkinee pitämään kynsin hampain kiinni australialaiskuskista.

McLaren tiedotti hiljattain tehneensä sopimuksen IndyCarin puolustavan mestarin Alex Paloun kanssa. Talli ei kuitenkaan paljastanut, missä 25-vuotiaan espanjalaisen on määrä ajaa. Hänet toivotettiin ainoastaan tervetulleeksi McLaren-perheeseen.