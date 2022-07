Maailmantähti julkaisi kuvan Mika Häkkisen kanssa – paljasti yllättävän seikan

Nicola Vucevic ja Häkkinen tapasivat Itävallan GP:n varikolla viime viikonloppuna.

Mika Häkkisen viimeisestä F1-startista on aikaa jo yli kaksi vuosikymmentä, mutta fanit eivät ole unohtaneet kaksinkertaista maailmanmestaria. Toisinaan fanit saattavat olla itsekin fanilaumoja kerääviä urheilutähtiä.

Chicago Bullsin sentteri, 31-vuotias Nicola Vucevic julkaisi Twitter-tilillään yhteiskuvan Häkkisen kanssa.

– Mika Häkkinen on syy siihen, miksi minusta tuli F1-fani. On suuri kunnia, että minulla on ollut mahdollisuus tavata hänet, Vucevic hehkutti yli 171 000 seuraajalleen.

213-senttinen montenegrolais-belgialainen tapasi 179-senttisen Häkkisen Itävallan GP:n yhteydessä viime viikonloppuna.

Vucevic on pelannut NBA:ssa vuodesta 2011 lähtien.

Tulokaskautensa hän edusti Philadelphia 76ersia, sen jälkeen yhdeksän kauden ajan Orlando Magicia ja maaliskuusta 2021 lähtien Lauri Markkasen entistä seuraa Chicago Bullsia. Hänet on valittu kahteen otteeseen NBA:n tähdistöotteluun.

53-vuotias Mika Häkkinen ajoi Formula 1:ssa 1991-2001. Maailmanmestaruuksia hän juhli vuosina 1998 ja 1999.