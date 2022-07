F1-katsojan mekkoa nosteltiin – Mercedekseltä upea ele törkeästi häiritylle naiselle

Itävallan F1-katsomoalueella esiintyi karmeaa käytöstä.

Itävallan GP-viikonloppu sai synkän sivujuonteen, kun puheenaiheeksi Red Bull Ringin radalla nousi katsojien häiriökäyttäytyminen.

Jo perjantaina Max Verstappenin sankoin joukoin paikalle saapuneet kannattajajoukot juhlivat Lewis Hamiltonin ulosajoa. Viikonlopun edetessä sosiaalisessa mediassa raportoitiin muun muassa seksuaalisesta häirinnästä, erilaisista solvauksista ja rasismista.

Mercedes-talli kutsui sunnuntaina vieraakseen yhden Lewis Hamiltonia kannattavan naisen, jonka mekkoa oli nosteltu. Humalaisten katsojien mukaan nainen ”ei ansainnut kunnioitusta, koska hän kannattaa Hamiltonia”.

– Tämän täytyy loppua. Jos on F1-fani, oli kyseessä mikä talli tai kuski tahansa, et voi olla rasistinen, seksistinen tai homofobinen, koska silloin et istu formula ykkösiin emmekä halua sinua, Mersun tallipomo Toto Wolff sanoi Racefans-sivustolla.

– Toisaalta täytyy muistaa, että muutaman kännisen ääliön takia meidän ei pitäisi tuomita 99,9 prosenttia faneista, jotka tulevat tänne.

Nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel piti hyvänä asiana sitä, että tapahtuneet asiat ovat tulleet esiin.

– Keitä ikinä nämä ihmiset ovatkaan, heidän tulisi hävetä itseään ja heille pitäisi asettaa elinikäinen porttikielto kilpailutapahtumiin, Vettel linjasi.

Verstappen, Hamilton ja kisan voittanut Charles Leclerc tuomitsivat häiriökäyttäytymisen kärkikolmikon lehdistötilaisuudessa.

– Luin muutamia järkyttäviä asioita, jotka eivät selvästikään ole ok. Eikä minua edes pitäisi tarvita sanomaan sitä, Verstappen sanoi.