F1-tuomio: Mick Schumacher on haukuttu maanrakoon – miksi takki kääntyi nyt?

Ilta-Sanomien raati arvioi Itävallan GP:n jännittävät tapahtumat.

Ferrari voitti toisen kisansa putkeen F1:ssä, kun Charles Leclerc voitti dramaattisen Itävallan GP:n sunnuntaina Spielbergissä.

Ilta-Sanomien raati niputtaa jännittävän kisan tapahtumat. Raadissa ovat tänään toimittajat Nico Hartikainen, Joonas Kuisma ja Rami Tuisku.

Nico Hartikainen

Tähti

Haasin Mick Schumacher ajoi uransa ylivoimaisesti parhaan kisaviikonlopun. Aika-ajoissa seitsemäs, sprintissä yhdeksäs ja kisassa lopulta kuudes. Ei tehnyt virheen virhettä vaan korjasi pisteet kotiin jo toisena viikonloppuna putkeen. Bravo!

Puheenaihe

Itävallassa nähtiin upea F1-kisa. Ehdoton kohokohta oli kierroksella 24 nähty Zhoun, Alonson, Magnussenin, Norrisin ja Schumacherin välinen taistelu sijoista 8–12. Ensimmäisen neljän mutkan aikana nähtiin hienoa kilvanajoa, jota odotettiinkin täysin uudistuneilta F1-autoilta.

Moka

Fernando Alonso ajaa yhtä uransa parhaista kausista vaikka tulokset puhuvat toista. Espanjalainen kärsii teknisten murheiden lisäksi tallinsa surkeista päätöksistä ja töppäilyistä. Sprintti meni sivu suun sähköongelmien takia, kisassa löysälle jäänyt rengas pakotti pysähtymään uudestaan. Kauden aikana on mennyt sivu suun jo ainakin 60 pistettä!

Päänahka

Lewis Hamiltonin huono onni on siirtynyt tallikaverille George Russelille, jonka kisa meni pilalle taas avauskierroksen tapahtumien takia. Hamilton ajoi sen sijaan kolmannen peräkkäisen palkintokorokesijan. Kaksikon piste-ero on Russellin hyväksi enää 19, kun se oli pahimmillaan peräti 37.

Yllätys

Mitä on tapahtunut Alpha Taurille? Italialaistallin paras sijoitus viimeiseltä kolmelta viikonlopulta on vaatimaton 14:s. Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda ovat olleet tänä vuonna epäonnekkaita, mutta tehneet myös käsittämättömän hölmöjä virheitä. Gasly on varsinkin tänä vuonna ollut varjo entisestään.

Joonas Kuisma

Tähti

En voi olla pitämättä Alpinen espanjalaiskonkarista Fernando Alonsosta. Maailmanmestari on rakastettava peluri ja kiehtovan tuhma setämies. Alonso muun muassa suttasi kumia lähtöruutuunsa, hidasteli tahallaan lämmittelykierroksella kiusatakseen muita ja heristi sormeaan 18 vuotta nuoremmalle Yuki Tsunodalle 300 km/h:n vauhdissa.

Puheenaihe

F1-kisojen tuomarointi näytti fanien suuntaan typerältä viikonloppuna. Ensin Sebastian Vettel lähti kuskien kokouksesta ovet paukkuen perjantaina, kun hän turhautui kisajohtoon. Kisassa ja aika-ajoissa tuomaristo lätki solkenaan rangaistuksia ratarajojen rikkomisesta. Ketä kiinnostavat ratarajat? Ei ketään. Ajakaa!

Moka

Ni? Mitäää... Mitä!? Carloksen auto syttyi palamaan reilut 10 kierrosta ennen maalia. Pysähtyivät sammuttamaan... Ihan totta? Ne eivät jaksa työntää maaliin sitä. Peli on selvä!!

Päänahka

Vielä muutama kilpailu sitten näytti siltä, että Alfa Romeo voisi taistella tosissaan jopa valmistajien MM-sarjan neljännestä tilasta. Nyt kovimmat haastajat McLaren, Alpine ja Haas ottivat tuplapisteet. Valtteri Bottaksen Alfa valuu luotettavuusongelmiensa takia kohti MM-sarjan häntäpäätä.

Yllätys

Olen haukkunut Mick Schumacherin maanrakoon monta kertaa tämän kauden aikana. Michaelin poika aiheutti alkukauden kolareillaan miljoonavahingot Haasille. Dummkopf! Nyt 23-vuotias on ajanut kahdesti peräkkäin pisteille. Itävallassa tuli valinta kisan parhaaksi kuskiksi. Kas näin kääntyy takki, ja takki kääntyy näin!

Rami Tuisku

Tähti

Charles Leclerc vilautti mestaruustaistossa kulmahampaitaan, kun hän runttasi väkisin Max Verstappenin ohi kisan 12. kierroksella. Monacolainen alleviivasi iskukykyään, kun hän ohitti hollantilaisen varikkostoppien jälkeen vielä kahdesti. Lopussa Leclerc taisteli voittoon, vaikka Ferrarin kaasupoljin sekoili.

Puheenaihe

Unkarin F1-kisaa kutsuttiin etenkin Mika Häkkisen loiston vuosina Suomen GP:ksi sinne sankoin joukoin matkustaneiden sinivalkoisten fanien ansiosta. Nyt Itävallan kisa voitaisiin julistaa Hollannin GP:ksi, sillä osa Red Bull Ringin katsomoista oli oranssia merta. Mitenköhän posketon meininki katsomossa on siinä oikeassa Hollannin kisassa Zandvoortissa syyskuussa?

Max Verstappenin fanit olivat saapuneet joukolla Itävaltaan.

Moka

Lauantain sprinttikisa oli valitettavan tylsä 26 ja puoli minuuttinen. Kärkinelikko ajeli maaliin samassa järjestyksessä kuin starttasi ja liki puolet kisalähetyksessä tv-kuvissa seurattiin, joko Hamilton pääsee ohi Schumacherista. Itävallan perusteella on sprintti on turha lisä venytettyyn GP-viikonloppuun.

Päänahka

Mick Schumacher loisti Itävallassa. Sen huomasivat F1-fanitkin, jotka äänestivät saksalaisen päivän kuljettajaksi. F1-sarjan julkaisemalla videolla näkyi, että Schumacher oli kuin klapilla päähän lyöty kuullessaan kunnianosoituksesta. Se oli ansaittu, sillä uran paras tulos, kuutossija toi hienot MM-pisteet.

Yllätys

Yllätyksettömän sprinttikisan jälkeen Itävallan varsinainen kisa yllätti. Kärkisija vaihtui ohituksilla. Välillä mutkiin jarrutti kolme autoa rinnakkain. Carlosin auto syttyi tuleen ja Sergio kilkattiin hiekkaesteeseen. Vauhtia, vaaraa, taistelua, draamaa. Siis kunnon reisinkiä!