Ferrari on itsensä pahin vihollinen, kirjoittaa Joonas Kuisma.

En yllättynyt. Ferrarin Carlos Sainz oli valmiina ohittamaan Max Verstappenin Itävallan F1-osakilpailussa, kun jäljellä oli rapiat 10 kierrosta. Sitten espanjalaisen auton perästä alkoi nousta valkoista savua kuin Paavia valittaessa.

Sainz ajoi pois radalla. Ferrari syttyi tuleen. Sydän pomppasi kurkkuun. Kuski ei ollut päästä ulos ohjaamosta. Liekit löivät. Yksi pelastustyöntekijä yritti vähän autella. Romain Grosjeanin kamala onnettomuus tuli mieleen.

Onneksi Sainz pakeni liekkimerestä vahingoittumattomana.

Hetkeä myöhemmin Ferrarin ykköskuski, kisaa johtanut Charles Leclerc parkaisi tiimiradioon. Kaasupoljin tuntui oudolta. Pedaali ei meinannut nousta lattiasta. Autoa oli kammottavaa ajaa, kun vaihteen vaihtaminenkin muuttui lähes mahdottomaksi ja jarruttaminen vaikeutui normaalista.

Mutta toisin kuin Sainz, monacolainen pystyi taistelemaan maaliin voittajana.

– Olin hyvin, hyvin peloissani, Leclerc sanoi tiimiradiossa ruutulipun heilahdettua.

Leclercinkään ongelmat eivät yllättäneet.

Ferrari aloitti F1-kauden erinomaisesti, kun Leclerc voitti kaksi kisaa kolmesta ensimmäisestä. Nyt, kauden puolivälissä, tilanne on toinen.

Maranellolaisten autosta on tullut epäluotettava. Jompikumpi Ferrarin autoista on keskeyttänyt tällä kaudella kisan yhteensä kuusi kertaa.

Sunnuntaina molemmat kuskit joutuivat huolestuttaviin vaaratilanteisiin. Näin ei voi jatkua!

Sainzin auton palaessa ilmaan haihtui 18 MM-pistettä, jotka kakkostilasta oli tuloillaan. Ferrari on hassannut kauden aikana valtavan määrän pisteitä joko tekniikkavikoihin tai tiimin taktiseen säheltämiseen.

Autosportin päätoimittaja Kevin Turner ynnäili brittilehden podcastissa, että ennen Itävaltaa Leclercin mahdollisesta potista oli tyritty jo 84 pistettä. Tällä hetkellä Max Verstappen johtaa Leclerciä MM-sarjassa 38 pisteellä.

Verstappen menetti MM-pisteitä keskeytyksiin alkukaudesta, mutta täydellisenä kautena kaksikon pitäisi olla hyvin tasaväkinen.

Ferrarilla on nimittäin auto, joka on riittävän nopea ajamaan maailmanmestaruudesta. Tallilla on Leclercissä kuski, joka on mestarikaliiberia.

On anteeksiantamatonta, että legendaarinen talli alisuorittaa kisasta toiseen. Ferrari on nyt itsensä pahin vihollinen.