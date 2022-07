Max Verstappenilta viiltävä vastaus Lewis Hamiltonille

Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin viime kaudelta tuttu vihanpito nostaa päätään.

F1:n huipputallien Mercedeksen ja Red Bullin välinen kinastelu ja vihanpito on hiljalleen palautumassa viime vuoden tasolle.

Alkukaudella Mersun meno on ollut odotuksiin nähden kehnoa. Viime kauden mestaritallilla on ollut suuria vaikeuksia auton pomppimisen kanssa, mikä on haitannut menoa radalla.

Saksalaistallin suunta on kuitenkin parempaan päin. Tähtikuski Lewis Hamilton ajoi viime viikonloppuna kotikisassaan Silverstonessa podiumille ja löi viime kauden pahimman kilpailijansa, Red Bullin Max Verstappenin.

Hamilton kamppaili palkintokorokepaikasta Ferrarin Charles Leclercin kanssa.

Hamilton heitti piikin hollantilaisnuorukaisen suuntaan Silverstonen kilpailun jälkeen.

– Mikä upea kamppailu. Hän on [Leclerc] erittäin järkevä kuljettaja. Eroaa selvästi viimevuotisesta kamppailusta, Hamilton veisteli The Mirrorin mukaan Verstappenin suuntaan.

Verstappen ei jäänyt sanattomaksi tälläkään kertaa. Seitsenkertainen maailmanmestari sai tylyn vastakuitin hallitsevalta kurkolta.

– Minusta on hienoa, että vielä 37 vuoden iässä voi oppia uusia temppuja – kuten lyömään kärkikuljettajia.

Brittiläis-hollantilainen kaksikko kävi viime kaudella raadollisen kamppailun kuljettajien mestaruudesta. Viime vuonna Silverstonessa Hamilton ja Verstappen kolaroivat, mikä johti hollantilaiskuskin sairaalareissuun. Hamilton selvisi pienellä rangaistuksella.