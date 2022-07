Kommentti: F1:n hirveä onnettomuus piilotti hetkeksi tylyn faktan – Valtteri Bottaksen on aika herätä

Kiinalainen tulokaskuski ei voi kyykyttää suomalaista konkaria, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Alfa Romeon F1-kuljettaja Zhou Guanyu joutui karmeaan onnettomuuteen Britannian GP:ssä sunnuntaina. Zhoun, 23, autoon törmättiin lähdössä niin, että hänen ajopelinsä kääntyi ympäri. Kiinalainen raahautui valtavalla vauhdilla pitkin maankamaraa, kunnes törmäsi rengasvalleihin ja lensi niiden yli.

Kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti.

Raju kolari oli isoin asia, joka jäi mieleen Silverstonen F1-kisasta. Se peitti alleen yhden, suomalaisesta näkökulmasta kiusallisen faktan. Zhou on viime aikoina laittanut tallitoverinsa Valtteri Bottaksen ahtaalle.

Kiinalainen tulokaskuski on ollut Bottasta nopeampi kolmessa peräkkäisessä aika-ajossa: Azerbaidzhanissa, Kanadassa ja Britanniassa. Vaikka Nastolan hurjapään kisavauhti on yhä tallitoveriaan parempaa, tilasto on anteeksiantamaton.

Ei F1:n tavoille opetteleva tulokas, joka tuli kuninkuusluokkaan harmaan kelvollisin saavutuksin, voi kyykyttää konkaria, joka pärjäsi yhdellä kierroksella jopa Lewis Hamiltonille Mercedes-vuosinaan.

– Bottaksen ei missään tapauksessa pitäisi hävitä Zhoulle tänä vuonna. Se ei vain ole hyväksyttävää hänen tapaiselleen kokeneelle kuljettajalle, joka on voittanut niin monia kisoja. Tällaista ei pitäisi tapahtua, etenkään radalla jolla Zhou ei ole aiemmin ajanut, sanoi maailmanmestari Jacques Villeneuve jo Kanadan aika-ajojen jälkeen.

Autosport lätkäisi Silverstonessa Bottaksen arvosanaksi kuutosen ja totesi, ettei kuski saanut autostaan kaikkea irti aika-ajoissa.

Ihan oikeita lausuntoja.

Lue lisää: F1-mestari täräytti Valtteri Bottakselle todella tylyn palautteen: ”Tällaista ei pitäisi tapahtua”

Bottaksen kisa Silverstonessa päättyi keskeytykseen tekniikan petettyä. Se puolestaan peitti alleen faktan, että hän ei päässyt kisan aikana ohi Williamsin kanadalaistonokista Nicholas Latifista.

Kautensa upeasti Alfa Romeolla aloittanut Bottas on osoittanut tänä vuonna olevansa toisaalta piinkova ammattilainen, joka tuottaa tasaisen varmoja tuloksia tallilleen. Toisaalta hän on osoittanut olevansa sama vanha itsensä: kuski, jolle sattuu liikaa virheitä ja joka ei ole riittävän röyhkeä esimerkiksi kriittisillä ohitushetkillä.

Valtteri Bottas on erittäin hyvä keskinkertaisen tallin kuljettaja. Siksi hänestä ei koskaan ollut maailmanmestariksi.

Zhoun tulosloikka on kuitenkin Alfalle mainio uutinen. Jos kiinalainen tulee entistä ehompana takaisin onnettomuudestaan, hän voi tuoda sveitsiläistallille tärkeitä MM-pisteitä loppukaudesta.

Jo nyt Zhou on yllättänyt monet ja vaikuttanut kuuluvan MM-sarjaan paljon vahvemmin kuin viime kauden tulokkaat, tänä vuonna jo rutkasti törttöilleet Yuki Tsunoda ja Mick Schumacher.

Ehkäpä myös Bottas on yllätetty housut kintuissaan. Jos hän haluaa olla Alfa Romeon yksiselitteinen ykköskuski myös jatkossa, tasaisen varma autopilotointi ei riitä.

On aika herätä.