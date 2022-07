Christian Hornerilta ankaraa kuittailua Ferrarille ja Mercedekselle – maksoiko tämä päätös Charles Leclercin voiton?

Christian Horner viilsi pahimpia kilpakumppaneitaan.

Viime viikonlopun F1-kilpailu Silverstonessa oli kauden dramaattisin monellakin mittarilla.

Startissa Valtteri Bottaksen tallikaveri Guanyu Zhou ajoi rajusti ulos, kun hänen takanaan tullut kilpuri otti voimakasta osumaa kiinalaiskuljettajan auton takaosaan. Zhoun Alfa Romeo liukui pitkän matkan katollaan kohti radan aitaa ja paiskautui rengasvallin yli.

Lisää draamaa nähtiin kilpailun viimeisillä kierroksilla, jolloin peräti neljä kuljettajaa taisteli lähes tasapäin kilpailun voitosta. Sijoitukset vaihtuivat tiuhaan tahtiin, ja lopulta ruutulippua heilutettiin ensimmäisenä Ferrarin Carlos Sainzille.

Toiseksi ehti Red Bullin Sergio Perez, ja kolmanneksi kotikisassa kauden parhaaseen suoritukseensa yltänyt Lewis Hamilton.

Red Bullin pomo Christian Horner piikitteli Mercedestä kilpailun jälkeen tylyllä tavalla, kertoo Autosport.

Kun Hamilton tuli viimeistä kertaa varikolle, hänen kilpuriinsa asennettiin kovat renkaat – ratkaisu oli kuin pelailua varman päälle.

– Olin yllättynyt, että hänelle laitettiin kovat renkaat pehmeiden sijaan, vaikka hänen vauhtinsa oli jo ennen varikkopysähdystä hidastumaan päin, Horner veisteli.

Hamilton uteli tiimiradiossa pysähdyksen jälkeen, oliko ratkaisu oikea. Kilpailijatallin pomona työskentelevän Hornerin mielestä ratkaisu ei sitä ollut.

Keulamies heitti rapalaa myös Ferrarin suuntaan. Hornerin mielestä kummankin auton olisi pitänyt käydä varikolla turva-auton astuessa kuvioihin.

Charles Leclerc johti kilpailua ja oli matkalla selvään voittoon ennen turva-auton tuloa radalle. Ferrari otti kuitenkin vain kakkosena olleen Carlos Sainzin varikolle, koska Sainzin rengastilanne oli huonompi.

Horner ei jättänyt mielipidettään piiloon.

– Ratkaisu, jota ymmärsin kaikista vähiten, oli päätös olla ottamatta molempia autoja varikolle – etenkin Charlesia. Hamiltonilla oli ilmainen pysähdys (kolmannelta sijalta), se on selvää.

– Ja kun on johdossa, on tosi vaikea ottaa kuski varikolle. Mutta vaikka Lewis olisi pysynyt radalla, uskon, että pehmeän renkaan edulla he olisivat taas ohittaneet (Hamiltonin).

Red Bullin kilpailu ei sujunut optimaalisesti, mutta Horner oli tästä huolimatta tyytyväinen.

– Olisi voinut mennä paljon huonommin. Sergio lisäsi johtoaan suhteessa Leclerciin, ja Verstappenin ero häneen kaventui vain kuudella pisteellä. Valmistajien kisassa takkiin tuli ainoastaan 13 pistettä, Horner huokaisi.