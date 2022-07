Charles Leclerc joutui pomon puhutteluun heti kisan jälkeen – asiantuntija reagoi välittömästi: ”Tuossa oli selvä viesti”

Kaikki Ferrarilla eivät olleet täysin onnellisia Carlos Sainzin voitosta.

Ferrarin Charles Leclerc on kuluvan F1-kauden kovaonnisin kuljettaja. Monacolainen on lähtenyt 10 kisan aikana kuudesti paalulta, mutta voittanut vain kahdesti. Keskeytyksiä ja teknisten tai taktisten murheiden vuoksi menetettyjä pisteitä on kosolti.

Samalla Max Verstappen on karkumatkalla MM-sarjan kärjessä.

Silverstonessa Leclerc oli jälleen kärsijän osassa, kun turva-auto tuli radalle 39. kierroksella. Ferrari päätti ottaa hänen takanaan ajaneen Carlos Sainzin sisään.

Samoin ehtivät mm. Lewis Hamilton ja Sergio Perez. Kaikki kolme ohittivat kisaa johtaneen Leclercin ennen loppua, ja jo varmalta näyttänyt voitto vaihtui ankeaan nelostilaan.

Sainz ajoi F1-uransa ensimmäiseen voittoon.

Varikolla saatiinkin seurata riemukkaan Sainzin juhlia, mutta tv-kuviin tallentui myös toisenlainen hetki. Ferrarin tallipomo Mattia Binotto marssi vakavailmeisenä suoraan Leclercin puheille, kun tämä oli noussut autostaan ja odotteli haastatteluihin pääsyä.

Sky Sportsin asiantuntija Martin Brundle, entinen F1-kuljettaja, tunnisti tilanteen välittömästi.

– Tuossa oli selvä viesti. Sinä et, sinä et missään tapauksessa valita tallin varikkokäynneistä, Brundle uskoi Binotton sanoneen Leclercille.

Binotto kertoi keskustelun jälkeen medialle, että hän halusi vain lohduttaa ja kannustaa kovan onnen kuskia. Hän sanoi, että päätös ottaa Sainz sisään johtui siitä, että Leclercillä oli tuoreemmat renkaat alla.

– Otimme Carlosin sisään, koska emme olisi ehtineet vaihtaa molempien renkaita niin, että olisimme säilyttäneet sijoituksemme. Otimme Carlosin sisään, koska Charlesilla oli parempi kisa-asetelma sillä hetkellä ja hän pysyi kisan johdossa, Binotto sanoi.

Binotto sanoi, että Ferrari teki täysin oikeat taktiset ratkaisut.

– On aina helppo jossitella. Turva-auto tuli pahassa vaiheessa radalle, kun meillä oli kisa hallinnassa.

Monacolainen ehti kisan aikana kritisoida Ferrarin taktiikkaa tiimiradiossa äänekkäästi. Erityisesti Leclerc oli suutuksissaan siitä, että ennen ensimmäistä varikkopysähdysten kierrosta hän oli Sainzin takana selvästi espanjalaista nopeampi, mutta Ferrari ei päästänyt häntä tallimääräyksellä ohi, kunnes Lewis Hamilton oli jo lähes ajanut kaksikon kiinni.

Leclerc oli – sattumalta tai ei – hyvin diplomaattinen sanoissaan kisan aikaisiin kommentteihin verrattuna.

– Menetimme aivan uskomattoman paljon aikaa tässä kisassa... voi luoja. Ainoa hyvä asia tänään oli, että Carlos voitti. Mutta hemmetti soikoon. Jätkät. Nauttikaa voitosta, Leclerc sanaili ensin tiimiradiossa.

Kisan jälkeen hän korosti samaa mitä Binottokin – tsemppiä se vain oli.

– Minulla oli kovat renkaat alla ja muilla pehmeät, joten oli tosi vaikeaa. Tein parhaani, mutta se ei riittänyt. Hän (Binotto) tuli siihen vain tsemppaamaan. Meidän pitää katsoa kokonaiskuvaa. Minä näen autossani vain oman näkökulmani, Leclerc muotoili.

– Mielestäni menetin liikaa aikaa (Sainzin takana kisan alussa), mutta se on vain oma näkemykseni.