Verstappenille buuattiin kovaäänisesti haastattelussa – Lewis Hamilton latasi maanmiehilleen suorat sanat

Lewis Hamilton ei pitänyt yleisön buuaamisesta.

Hollantilainen F1-kuljettaja Max Verstappen hurjasteli aika-ajojen toiseksi kovinta vauhtia ja lähtee sunnuntain kilpailuun toisesta lähtöruudusta.

Brittiyleisö ei ollut mielissään Verstappenin hyvästä suorituksesta, vaan buuasi kovaäänisesti tämän antaessa medialle aika-ajojen jälkeistä haastattelua, kertoo Autosport.

Verstappen ei omien sanojensa mukaan kuullut kunnolla toimittajan kysymyksiä. Välikohtaus ja yleisön epäsuosionosoitukset eivät kuitenkaan muuta hallitsevan mestarin mielipidettä Silverstonen GP:stä.

– Jos he haluavat buuata, he saavat tehdä sen. Se ei muuta mitään. Minusta on aina hienoa tulla tänne. Täällä on hieno rata ja yleinen ilmapiiri. Kaikilla on omat mielipiteensä, se ei kiinnosta minua, Verstappen sanaili.

Brittiyleisöllä on jäänyt varmasti viime kaudesta hampaankoloon. Verstappen löi oman kylän pojan, Lewis Hamiltonin edelliskaudella viimeisessä kisassa pienimmällä mahdollisella marginaalilla.

Jos yleisön toiminta ei haitannut Verstappenia, seitsenkertaista maailmanmestaria se häiritsi. Hän antoi maanmiehilleen suoraa palautetta.

– Me olemme tuollaisen käytöksen yläpuolella, Hamilton viittaasi Verstappenin mollaamiseen.

– Meillä on huikeat fanit, jotka elävät tunteella, mutta en todellakaan hyväksy buuaamista. Sillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään.

Sunnuntain GP alkaa Suomen aikaa kello 17. Hamilton kirmaa matkaan viidennestä lähtöruudusta.