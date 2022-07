Lewis Hamilton otti silmäteränsä mukaan varikolle – formulaväki riemastui: "Meillä oli ikävä"

Roscoe-koira tuli mukaan isäntänsä työpaikalle.

Formula ykkösiä ajetaan tänä viikonloppuna Iso-Britannian Silverstonessa. Kauden kymmenettä osakilpailua seuraa paikan päällä jälleen valtaisa joukko F1-faneja.

Perjantaina kuvaajien huomio kiinnittyi kuitenkin yhteen tiettyyn katsojaan. Mercedeksen brittikuski Lewis Hamilton oli nimittäin ottanut lemmikkikoiransa pitkästä aikaa mukaan varikolle.

Englanninbulldoggi Roscoe asteli itsevarmoin elkein isäntänsä perässä, kun seitsenkertainen maailmanmestari saapui paikalle ennen perjantain ensimmäisiä harjoituksia.

Roscoe on vieraillut isäntänsä työpaikalla aiemminkin, muttei sitä ole bongattu formulaympyröistä lähes vuoteen. Edellisen kerran hauva ikuistettiin kuviin Monzassa syyskuussa 2021.

Roscoe jakoi valokeilan Lewis Hamiltonin kanssa.

Lewis Hamilton kantoi lemmikkiä sylissään.

Roscoen läsnäolo ei jäänyt kisajärjestäjiltä huomaamatta. F1-organisaatio julkaisi Twitterissä useita kuvia Hamiltonista ja hänen lemmikistään.

– Varikkoikonin paluu, F1-organisaatio julisti.

Myös urheilusivusto ESPN noteerasi asian Twitterissä.

– Meillä oli ikävä näitä kahta kuningasta yhdessä radalla, sivusto kirjoitti.

Roscoen isäntä on tällä hetkellä kuljettajien MM-pisteissä kuudentena. Hamiltonilla on takanaan varsin vaikea kausi, joka on johtunut pitkälti Mercedeksen uuden auton pomppivuusongelmasta.

Nähtäväksi jää, millaisiin suorituksiin lemmikin läsnäolo Hamiltonin siivittää. Silverstonen aika-ajot ajetaan lauantaina kello 17–18 ja itse kilpailu starttaa sunnuntaina klo 17.