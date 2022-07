Bernie Ecclestone jatkoi tyrmistyttäviä puheitaan

Bernie Ecclestone kutsui Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyita julkisuustyrkyksi.

Entinen F1-moguli Bernie Ecclestone ei peräänny näkemyksistään Nelson Piquet’n rasistisesta kielenkäytöstä Lewis Hamiltonia kohtaan eikä siitä, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin on hänen mielestään ”ensiluokkainen ihminen”.

Eccelestone, 91, kertoi näkemyksiään Piers Morganin Uncensored-ohjelmassa. Piquet käytti viime vuoden lopulla julkaistussa podcastissa törkeää rasistista termiä puhuessaan Hamiltonista.

69-vuotias formula 1:n kolminkertainen maailmanmestari on kiistänyt syytökset ja väittänyt käyttämänsä sanan olevan brasilianportugalin synonyymi ”jätkälle” tai ”henkilölle”, mutta F1 on joka tapauksessa mätkäissyt Piquet’lle rangaistuksena porttikiellon varikkoalueille.

Siirtomaa-ajan kasvatti Ecclestone vähätteli koko asiaa.

– Tällainen kielenkäyttö on vähän sama kuin kutsuisi jotakuta lihavaksi. Se on töykeää, Ecclestone tuumasi, eikä oikein tuntunut ymmärtävän, mistä kohussa on kyse.

Hamilton on kritisoinut sitä, miksi Piquet’n ja Ecclestonen kaltaisille vanhoille jäärille annetaan jatkuvasti näkyvä ja kuuluva alusta lausunnoilleen. Ecclestone kuitenkin kiisti pontevasti olevansa rasisti.

– Hamiltonin lausunnot ovat täysi lastillinen roskaa. Olen hiljattain keskustellut liiketoimista Hamiltonin isän kanssa. En ole rasisti, päin vastoin oikeastaan. On täysin hullua väittää minua rasistiksi, hän sanoi.

Ecclestone jatkoi myös sekoiluaan Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia koskevissa lausunnoissaan. Hän totesi jo aiemmin ”ottavansa luodin Putinin puolesta”.

– Se on sanonta. Tarkoittaa sitä, että seison hänen takanaan. Hän on hyvä jätkä, Ecclestone pudotteli ilmeenkään värähtämättä.

Entinen formulapomo analysoi Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa vähintäänkin omintakeisella tavalla.

– En yritä puolustella häntä (Putinia). Tämä on kamalaa, eikä näin olisi pitänyt tapahtua. Hän varmasti ajatteli, että keskusteluyhteys syntyy nopeasti, kun Ukraina näkee Venäjän voiman, Ecclestone arvioi.

Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä Ecclestone katsoi aiheelliseksi patistaa neuvottelupöytään Putinin kanssa ja haukkui hänet myös julkisuustyrkyksi.

– Hän hakee julkisuutta. Ei kukaan ollut kuullutkaan koko Zelenskyista ennen tätä. Hänen ja Putinin pitäisi puhua keskenään siitä, mitä on tapahtunut, Ecclestone töräytti.