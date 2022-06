Valtteri Bottas valmistautuu viikonlopun koitokseen – tallin "massiivinen kehitys" ilahduttaa suomalaiskuljettajaa

Valtteri Bottas on aivan uudenlaisessa tilanteessa urallaan.

Formula ykkösten kausi jatkuu viikonloppuna Silverstonessa ajettavalla Britannian osakilpailulla.

MM-sarjassa kahdeksantena oleva Alfa Romeon Valtteri Bottas lähtee viikonloppuun hyvillä mielin tallin saatua edellisessä kisassa Kanadassa molemmat autonsa kahdeksan parhaan joukkoon (Bottas 7:s, Guanyu Zhou 8:s).

– Keskikastissa (MM-sarjassa) olevilla talleilla on ylä- ja alamäkiä, niin meilläkin. Mutta mukava palata taas radalle, joka ei ole katurata ja jossa on paljon kovavauhtista osaa, jotta näemme ihan oikeasti kuinka uusittu automme toimii tällaisella radalla, Bottas totesi torstaina.

– Kaikki rakastavat nopeita mutkia täällä, rata on hyvin suunniteltu. Ja kokonaisuudessaankin tykkään täällä, koska katsomot ovat täynnä, tunnelma on hieno ja kilvanajo on yleensä hyvää. Jo vanhan sukupolven autoilla näki (Silverstonessa) aika paljon ohituksia, ja nyt luvassa on vieläkin parempaa.

Alfa Romeo on tallien pisteissä kuudentena kauden lähestyessä puoltaväliään, ja Bottas on napsinut pisteitä seitsemässä kauden yhdeksästä kisasta. Kauteen lähdettäessä harva moista odotti, ja Bottas kuvaa Alfan kehitystä "massiiviseksi".

– Kun vertaa tilanteeseen kautta edeltävissä testeissä, ero on massiivinen. Kun tajusimme jo kauden ensimmäisessä kisassa, että meillä on auto, joka mahdollistaa pisteitä molemmille (kuljettajille), se toi ison buustin tallihenkilöstön motivaatioon.

– Näki, kuinka jokainen oli valmis tekemään vieläkin enemmän päästäksemme eteenpäin. Sitä on ollut todella nautinnollista seurata, Bottas iloitsee.

Kymmenettä F1-kauttaan ajava Bottas on kesätauon lähestyessä eri tilanteessa kuin aiemmin urallaan.

Kesäbreikin tienoilla hän on aiempina kausinaan Mercedeksellä ja Williamsilla saanut vastailla kyllästymiseen saakka kysymyksiin uran jatkosta, mutta nyt "miljoonat" utelut puuttuvat Bottaksen nauttiessa "monivuotista" diiliä Alfa Romeon kanssa.

– Totta, mukavaa (kun kysymyksiä tulevasta ei satele)! Normaalisti tähän aikaan vuodesta noita kysymyksiä piisaisi, joten mukavaa, että nyt ei ole kysymysmerkkejä ilmassa. Nautin yrittäessäni olla mahdollisimman paljon mukana ensi kauden auton kehittämisessä. Tämä on todella hieno tilanne ja uusi minulle.