Bernie Ecclestone latasi tyrmistyttäviä kommentteja Vladimir Putinista suorassa tv-lähetyksessä

Bernie Ecclestonen puheet ovat saaneet päät pyörimään.

Formula ykkösten entinen pääpomo Bernie Ecclestone on antanut televisiokanava ITV:n aamuohjelmassa haastattelun, joka on vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa uskomaton.

Torstaiaamuna televisiossa näytetyssä haastattelussa Ecclestone, 91, puolustaa vankkumatta Vladimir Putinia, joka on käskenyt sotajoukkonsa yli neljä kuukautta jatkuneeseen sotaan Ukrainassa.

Ecclestonelta kysyttiin haastattelussa, pitääkö hän edelleen Putinia ystävänään.

– Ottaisin edelleen luodin hänen puolestaan. Hän on ihmisenä ykkösluokkaa. Hän uskoi, että se mitä hän teki, on oikea päätös Venäjän hyväksi. Valitettavasti hän, aivan kuten muutkin bisnesmiehet, itseni mukaan lukien, tekevät virheitä. Virheen jälkeen on tehtävä parhaansa korjatakseen virheen, Ecclestone muotoili.

Ecclestonen mielestä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole tehnyt riittävästi töitä tavoittaakseen Putinin, jotta sota voisi loppua.

– Halutessaan hän olisi voinut olla kunnolla yhteydessä Putiniin. Putin on herkkä persoona, joka varmasti kuuntelisi häntä.

Pelkästään ukrainalaissotilaita on taisteluissa kuollut lähes 10 000. Lisäksi sodassa on kuollut paljon venäläisiä sotilaita ja ukrainalaisia siviilejä. Tälle faktalle Ecclestone kohautti haastattelussa olkapäitään.

– Ei se ole ollut tarkoituksellista. Olen aivan varma, että nyt Putin ajattelee, ettei koko operaatiota olisi pitänyt aloittaa. Mutta se ei alkanut sotana, Ecclestone sanoi.

Haastattelun lopuksi Ecclestone totesi myös, että Venäjältä ei olisi pitänyt viedä F1-kisaa ja että venäläisurheilijoiden, mukaan lukien autourheilijoiden, sulkeminen kansainvälisistä kilpailuista on väärin. Ecclestonen mukaan urheilijat eivät ole tehneet mitään väärää.

F1 julkaisi nopeasti haastattelun jälkeen tiedotteen, jossa teki pesäeroa Ecclestonen kommentteihin.

– Bernie Ecclestonen kommentit ovat hänen henkilökohtaisia näkemyksiään ja ovat täysin yhteensopimattomia lajimme modernien arvojen kanssa, tiedotteessa sanottiin Motorsportin mukaan.

Voit katsoa koko Ecclestonen haastattelun alta.