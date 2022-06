Virolainen formulakuski järkytti rasistisella purkauksella – talli teki nyt yllättävän päätöksen

Juri Vips saa pitää tallipaikkansa F2:ssa.

Virolainen formulakuski Juri Vips saa ajaa kauden loppuun F2-sarjassa. 21-vuotiaan kuskin talli Hitech ilmoitti asiasta tiedotteessa.

Vipsin autourheilu-ura on ollut vaakalaudalla sen jälkeen, kun hän käytti törkeän rasistista kieltä suorassa lähetyksessä Twitch-striimausalustalla. Call of Duty -sotapeliä pelannut Vips solvasi rasistisesti kanssapelaajaansa.

Vipsin puheet levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja aiemmin tällä viikolla F1-talli Red Bull ilmoitti antaneensa virolaiselle potkut kuljettajaohjelmastaan. Vips oli yksi tallin varakuljettajista.

Hitech kuitenkin päätti toisin.

– Olen tehnyt pitkällisen keskustelun jälkeen päätöksen, että Juri saa pitää tallipaikkansa loppukauden ajan. Kauden loppuun ajaminen antaa hänelle mahdollisuuden näyttää tekojensa kautta, millainen ihminen hän on, Hitechin tallipomo Oliver Oakes sanoi Motorsportin mukaan.

– Olen tehnyt selväksi, että hänen käyttämänsä kieli oli mielestäni täysin mahdotonta hyväksyä, mutta päätin antaa hänelle mahdollisuuden sovittaa tekonsa.

F2 julkaisi tiedotteen, jossa sarja ilmaisi yllätyksensä Hitechin päätöksestä.

– Hitechin tämänpäiväinen päätös on yllättävä ja sellainen, jota me emme olisi tehneet. Me seuraamme tilannetta heidän kanssaan tarkkaan varmistuaksemme, että tällaiseen käytökseen puututaan kunnolla.

Vips pääsi ensimmäistä kertaa osallistumaan F1-viikonloppuun tämän kauden Espanjan GP:ssä, jossa tuurasi Sergio Pereziä ensimmäisissä harjoituksissa.

Vips on F2:n kuljettajien MM-pisteissä tällä hetkellä seitsemäntenä. Vips voitti sarjassa viime kaudella kaksi osakilpailua.