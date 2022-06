Lewis Hamiltonia solvannutta F1-legendaa uhkaa kova rangaistus – näin hän selitti sanomisiaan

Nelson Piquet’a ei todennäköisesti nähdä enää F1-varikoilla.

Formulalegenda Nelson Piquet joutui muutamia päiviä sitten kohun keskelle. Verkossa lähti leviämään video, jossa brasilialainen solvaa formulaykkösten seitsenkertaista maailmanmestaria Lewis Hamiltonia rasistisin ilmauksin.

Lue lisää: F1-legenda solvasi rasistisesti Lewis Hamiltonia – nyt supertähdeltä tuli jäätävä vastaus

Piquet arvosteli videolla brittikuskin toimintaa liittyen kolariin, joka sattui viime kaudella Silverstonen GP:ssä. Kolarin osapuolina olivat Hamilton ja Max Verstappen.

Piquet on Verstappenin appiukko.

69-vuotias Piquet on nyt pyytänyt sanomisiaan anteeksi. Brasilialainen kertoi, että hänen laukomansa kommentit oli irrotettu kontekstista. Hän selitti, että kyse on puhtaasta väärinkäsityksestä.

– Se, mitä sanoin, oli huonosti harkittua, enkä puolustele sitä mitenkään. Selvennän kuitenkin, että käyttämäni termi on Brasilian portugaliksi synonyymi sanalle ”henkilö” tai ”mies”.

– Se on ollut historian saatossa laajasti käytössä. En koskaan käyttäisi sitä sanaa, jota minun on syytetty käyttäneen, Piquet selitti ESPN:n mukaan.

Hamilton on F1-sarjan ainoa tummaihoinen kuljettaja.

Kohu Piquet’n yllä on johtamassa siihen, että legendan pääsy F1-varikoille saatetaan evätä kokonaan.

Hamilton on saanut runsaasti tukea rasismikohun keskellä. Hänen Twitter-seinänsä on täyttynyt kannustavista viesteistä.

ESPN:n F1-osasto julkaisi Twitter-tilillään kuvan, jonka etualalla seisoo Hamilton. Taustalle on muokattu lukuisia kannustavia Twitter-julkaisuja.

– Lewis on saanut paljon rakkautta F1-perheeltä, ESPN kirjoitti julkaisunsa saatetekstiksi sydän-emojin kera.

Hamilton on F1-kuskien MM-tilastossa tällä hetkellä kuudentena.

Brittikuskin alkukausi on ollut vaikeuksien sävyttämä. Kaikkien aikojen voitokkain kuljettaja on kärsinyt selkävaivoista, minkä lisäksi Mercedeksen autot ovat olleet erittäin epätasaisia. Mersu on tuskaillut autojen pomppivuuden kanssa koko kauden.