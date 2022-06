Podcast: Niki Juusela tapasi ihailemansa F1-legendan – kohtaamisesta tuli pettymys selostajalle

Niki Juusela selvittää kisapaikalla ensimmäisenä, missä on vessa.

Suomalainen F1-selostaja Niki Juusela paljasti hauskoja tarinoita selostusuransa varrelta Hanaa!-podcastissa.

Juusela selitti haastattelussa, kuinka hänen normaali työpäivänsä kisapaikoilla etenee. Siirtymä selostamon ja varikon välillä on kartoitettava etukäteen, mutta myös erään toisen paikan sijainti on äärimmäisen tärkeä selvittää.

– Katson ensiksi, missä on wc. Jos matkaa lähimpään vessaan on kilometri, on varauduttava jollakin muulla tavalla. Joskus joutuu käyttämään luovuutta, että mihin sitä tekee tarpeensa. Joskus on joutunut tekemään tarpeensa pulloon, suosikkiselostaja sanoo.

Selostaja kertoi tilanteita ja paikkoja, joissa on joutunut turvautumaan kyseisiin luoviin ratkaisuihin.

– Joissakin yleisurheilun MM-kisoissa tehtiin pitkää päivää. Myös kotimaan kisoissa on tullut tehtyä tuttavuutta pahvikupin kanssa. Olen yrittänyt pitää sen määrämittaisena, ettei hirveästi tulisi yli. Roskiskin on joskus varteenotettava vaihtoehto. Kun jännitys kisan jälkeen purkautuu, ja odotellaan samppanjaruisketta, sitä etsimällä etsii roskista. Jotain siinä on pakko tehdä, Juusela letkautti.

Haastattelun aikana Juusela paljastaa F1-kulisseista mielenkiintoisia tarinoita, joista yksi liittyy vuoden 1996 maailmanmestari Damon Hillin tapaamiseen. Mestarin tapaaminen oli Juuselalle pettymys.

– Minulle Damon Hillin ja Michael Schumacherin mestaruustaistelut olivat Ayrton Sennan kuoleman jälkeen todella herkkiä. Olin niin Hillin kelkassa kuin vain voi olla. Kun pääsin tapaamaan hänet, toivoin, että hän olisi tehnyt minuun suuremman vaikutuksen. Hän on hyvin varautunut eikä kaipaa keskusteluja.

Formuloita ajetaan seuraavan kerran ensi viikonloppuna, kun vuorossa on Britannian GP.