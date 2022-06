F1-legenda solvasi rasistisesti Lewis Hamiltonia – nyt supertähdeltä tuli jäätävä vastaus

Lewis Hamilton vastasi tiukasti Nelson Piquet’n puheisiin.

F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on kommentoinut Twitterissä Nelson Piquet’n puheista syntynyttä kohua. F1-legenda Piquet solvasi Hamiltonia rasistisesti viime vuoden marraskuussa tehdyssä haastattelussa.

Ääninauha rasistisesta ilmaisusta nousi julkisuuteen alkuviikosta, ja tiistaina muun muassa F1-sarja ja Hamiltonin työnantaja Mercedes-talli ovat tuominneet Piquet’n puheet.

Hamilton aloitti oman vastauksensa tylyllä kuitilla 69-vuotiaan Piquet’n suuntaan. Brittitähti jakoi Twitterissä erään käyttäjän julkaiseman twiitin aiheesta omalla kommentillaan höystettynä.

– Entä jos Lewis Hamilton vain twiittaisi ”Kuka v***u on Nelson Piquet” ja sulkisi Twitterinsä, lainatussa twiitissä luki.

– Kuvitelkaapa, Hamilton kirjoitti jakamansa twiitin saatteeksi.

Seuraavissa twiiteissään Hamilton vastasi brassikuskin puheisiin vakavammin.

– On kyse enemmän kuin kielestä. Näiden vanhanaikaisten ajatusmallinen täytyy muuttua, eikä niillä ole paikkaa lajissamme. Olen ollut tällaisten asenteiden ympäröimänä ja maalitauluna koko elämäni. On ollut jo paljon aikaa oppia. On tullut aika toiminnalle, Hamilton kirjoitti.

Hän julkaisi myös portugalinkielisen twiitin, jossa vaati asenneilmaston muuttamista.

Piquet on F1:n hallitsevan maailmanmestarin Max Verstappenin tyttöystävän isä. Törkykommentin Hamiltonista Piquet laukoi kommentoidessaan viime vuoden Silverstonen kilpailun tilannetta, jossa kiivasta mestaruustaistoa käyneet Hamilton ja Verstappen osuivat yhteen ja Verstappen ajoi rajusti ulos radalta.