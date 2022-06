F1-tähti kävi pyörälenkillä – vastaan tuli melkoinen yllätys: ”Tapahtuiko tuo juuri oikeasti?”

Daniel Ricciardo kohtasi pyöräreitillään karvaisen vastaantulijan.

Formula 1 -kuljettaja Daniel Ricciardon pyöräretki sai erikoisen käänteen, kun australialainen törmäsi seurueineen karhuun ohuella vuoristotiellä.

Amerikkalaisen jättimedian ESPN:n F1-osasto jakoi Twitter-tilillään videon tapahtuneesta. Videon on alunperin kuvannut seurueeseen kuulunut ammattilumilautailija Scotty James.

– Tapahtuiko tuo juuri oikeasti? Tämä on hullua, videolla kysyttiin McLaren-kuljettajalta, joka hymyili epäuskoisena karhun tallustaessa vain metrien päässä joukosta.

ESPN:n F1-tili noteerasi Ricciardon ilmeen omassa päivityksessään.

– Danielin ilme, ESPN kirjoitti julkaisussaan karhuemojin kera.

Ricciardon alkukausi ei ole sujunut miehen omien odotusten mukaan. Aussitähti on kuljettajien MM-tilastossa sijalla 13. Hän on kerännyt 15 pistettä, kun tallikaveri Lando Norris on napsinut 50.

Kaksikon vauhti on riittänyt nostamaan McLarenin valmistajien MM-sarjan neljänneksi.