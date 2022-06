F1-mestari täräytti Valtteri Bottakselle todella tylyn palautteen: ”Tällaista ei pitäisi tapahtua”

Jacques Villeneuven mielestä Valtteri Bottaksen on aika ryhdistäytyä.

Suomen F1-tähden Valtteri Bottaksen pitäisi pystyä parempaan, sanoo vuoden 1997 maailmanmestari Jacques Villeneuve.

Täksi kaudeksi Mercedeksen formulajättiläisestä pikkutalli Alfa Romeoon siirtynyt suomalainen on kerännyt kauden yhdeksässä osakilpailussa vakuuttavat 46 pistettä, jotka riittävät kuljettajien MM-sarjassa komeasti kahdeksanteen sijaan.

Villeneuven mielestä Bottas on kuitenkin viime kisoissa osoittanut huolestuttavia heikkouden merkkejä, kun vertailukohta on tulokastallikaveri Zhou Guanyu. 23-vuotias kiinalainen on ollut suomalaiskonkaria nopeampi sekä Azerbaidzhanin että Kanadan osakilpailujen aika-ajoissa.

– Zhou ei ole koskaan ollut tällä Montrealin radalla, eikä hän saanut paljon harjoituskilometrejä, joten Bottaksen ei missään tapauksessa pitäisi hävitä Zhoulle tänä vuona, Villeneuve kommentoi Montrealin toissa viikonlopun kilpailun jälkimainingeissa Mirrorin mukaan.

– Se ei vain ole hyväksyttävää hänen tapaiselleen kokeneelle kuljettajalle, joka on voittanut niin monia kisoja. Tällaista ei pitäisi tapahtua, etenkään radalla jolla Zhou ei ole aiemmin ajanut.

Jacques Villeneuve Montrealissa hallitsevan maailmanmestarin Max Verstappenin kanssa.

Varsinaisissa kilpailuissa Bottas on onnistunut pitämään kokemattoman tallikaverinsa takanaan. Montrealissa suomalainen nousi lopulta Zhoun edelle seitsemänneksi. Zhoulle kahdeksas sija oli lyhyen uran tähän mennessä paras.

Villeneuve kaipaa silti Bottakselta jämäkämpää vastausta nuorukaisen alati paranevaan vauhtiin.

– Hän näytti alkukaudesta hyvältä, pysyi kärkipäässä ja tuhosi Zhoun, mutta yhtäkkiä Zhou on näyttänyt olevansa nopea. Emme näe parasta mahdollista Valtteria juuri nyt. Hänen pitäisi olla helposti Zhoun edellä.