Bernie Ecclestone latasi suorat sanat Mick Schumacherin kohtelusta – "Jos Michael olisi täällä...”

Bernie Ecclestone perää tukea Mick Schumacherille.

Toisen polven F1-kuljettajan Mick Schumacherin kausi autourheilun kuninkuusluokassa on alkanut synkästi. 23-vuotias saksalainen ei ole vieläkään onnistunut saalistamaan ensimmäisiä MM-pisteitään, kun Haasin toisella kuljettajalla Kevin Magnussenilla pisteitä on jo 15.

Sen lisäksi Schumacher on ajanut alkukaudesta todella rajusti ulos sekä Saudi-Arabiassa että Monacossa. Haasille nuorukaisen ajovirheet ovat käyneet kalliiksi, ja tallipäällikkö Günther Steinerkin on antanut suojatilleen suorasukaista kritiikkiä.

– Ei vain ole mahdollista jatkaa samalla lailla. Hän tietää sen itsekin. Hän törmää ennen pitkää kuvainnollisestikin seinään. Se ei ole enää terveellistä, Steiner puhisi aiemmin kesäkuussa viitaten Schumacherin jatkuvaan kolarointiin.

Nyt Schumacher on saanut nimekkään puolustajan. F1:n entinen pääpomo Bernie Ecclestone kokee, että Steinerin olisi parempi jättää kritiikkinsä antamatta.

– Hän ei tarvitse ihmisiä muistuttelemaan ongelmistaan koko aikaa. Hän tarvitsee apua joltakulta liian kritiikin sijaan, Ecclestone sanoi saksalaiskanava NTV:lle grandpx.news-sivuston mukaan.

Ecclestone kokee, että Steiner pitäisi suunsa supussa eri tavalla, jos Mick Schumacherin isä Michael Schumacher pystyisi pitämään poikansa puolia varikolla.

Michael Schumacher loukkaantui vuonna 2013 vakavasti lasketteluonnettomuudessa. Kotihoidossa olevan seitsenkertaisen F1-mestarin terveydentilasta tiedetään hyvin vähän.

– Jos Michael olisi täällä, hän käskisi Güntheria painumaan hiiteen. Se auttaisi paljon, Ecclestone uumoili.

Ecclestonen mukaan Schumacherin todellista vauhtia on vaikea arvioida, koska on epäselvää, kuinka hyvin Haasin auto soveltuu hänen ajotyylilleen.

91-vuotias F1-hahmo toivoo, että Schumacher pääsee näyttämään osaamistaan vielä jossakin toisessakin tallissa.

– Jos hän suututtaa tallin ja he potkivat hänet pihalle, herää kysymys, onko joku toinen talli valmis ottamaan hänet mukaan. Joten hän jatkaa kärsimistä ja toivoo, että saa mahdollisuuden. Hänellä on kykyjä, joten kyse on siitä, onko joku talli halukas ottamaan selvää, onko hän yhtä hyvä kuin isänsä.

Viime viikonloppuna Montrealissa Schumacher oli kiinni pistesijassa, kunnes tekninen vika keskeytti hänen kisansa.