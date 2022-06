F1-legendalta tylyt terveiset Lewis Hamiltonille – ”Hänen on aika lopettaa”

Sir Jackie Stewart suosittelee Hamiltonille vaatebisnestä.

Vanhin elossa oleva F1-maailmanmestari ja -osakilpailuvoittaja Sir Jackie Stewart, 83, näkee, että seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin olisi jo aika lopettaa uransa.

RaceFans-sivusto referoi laajalti Stewartin The Convex Conversation -podcastille myöntämää haastattelua.

– Hän on pärjännyt erinomaisesti ja kun hän siirtyi aikoinaan McLarenilta Mercedekselle, se oli hänen oma päätöksensä, ei tallipäällikkö Ron Dennisin päätös. Mutta nyt hänellä on vaikeuksia, tallikaveri (George Russell) on jatkuvasti häntä nopeampi ja sitä hänen on vaikea käsitellä, Stewart sanoi.

– On sääli, ettei hän lopettanut huipulla, enkä usko että hän tekee sitä vieläkään.

Stewart arvioi, että 37-vuotiaalla Hamiltonilla olisi vielä paljon annettavaa muilla elämänaloilla kuin kilvanajossa. Tällä kaudella MM-sarjassa 111 pisteellä neljäntenä oleva Russell on kerännyt 34 pistettä enemmän kuin kuudentena majaileva Hamilton.

– Hänellä on musiikkinsa, hänellä on kulttuurinsa. Hän rakastaa vaatteita ja ”rättibisnes” olisi varmasti sopiva ala hänelle. Lewis tulee varmasti menestymään, koska hän on tienannut paljon rahaa. Oikeutetusti, koska hän on ollut aikakautensa paras, kolmannen maailmanmestaruutensa jälkeen vuonna 1973 formularadoilta vetäytynyt Stewart totesi.