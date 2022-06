Sebastian Vettelille sattui kiusallinen moka – räväytti rajun vuodatuksen vahingossa kaikkien kuultaville

Montrealin GP ei päästänyt Sebastian Vetteliä helpolla.

Formula 1 julkaisi verkkosivuillaan perinteisen tiimiradiokoosteen viime viikonlopun Montrealin osakilpailusta. Huomio kiinnittyi ennen muuta Aston Martin -pilotti Sebastian Vettelin noitumiseen sateisen aika-ajosession kestäessä. Vettelillä palaa videolla käämi reilun minuutin kohdalla.

Vettel pääsi kisaan vasta ruudusta 17. Hänen taakseen jäivät tallikaveri Lance Strollin ohella vain Williamsin Nicholas Latifi ja Alpha Taurin Yuki Tsunoda.

– V***u, ei voi olla! Mitä tuo oli, Vettel äimistelee videolla.

– Ihan erilaista verrattuna aamuun. Ihan erilaista. Ei ollut pitoa. Tuntui, että vasen takapyörä oli rikki, hän ärisee.

Vettel, jolla on tapana antaa autoilleen nimet, ei ole toistaiseksi nimennyt tämän kauden menopeliään, koska auto on hänen mielestään liian hidas nimettäväksi. Viime kaudeksi Aston Martinin puikkoihin siirtynyt 34-vuotias konkarikuljettaja ajoi Honey Ryderia. Auto oli siis nimetty Ursula Andressin vuonna 1962 elokuvassa Salainen agentti 007 ja tohtori No esittämän ikonisen Bond-tytön mukaan.

Vielä nimeämättömän auton ratissa hän oli kiukkuinen vielä saapuessaan aika-ajon jälkeen varikolle, eikä hoksannut, että tiimiradio oli päällä.

– Kuinka helvetissä tämä meni näin vihkoon, Vettel kyseli ja koki sitten hups-hetken.

– Sorry, sorry! En tiennyt, että radio on päällä.

Kun itse osakilpailu oli ajettu, löytyi nelinkertaiselta maailmanmestarilta armoa tiimilleen, vaikka viikonloppu olikin tahmea ja päättyi hänen osaltaan 12:een sijaan.

– Menkää kaljalle koko porukka, olette sen ansainneet, Vettel opastaa videon lopuksi.