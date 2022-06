Jättisummalla tallipaikan ostanut venäläinen F1-kuski sai potkut – haastoi tallin oikeuteen

Nikita Mazepinin mukaan Haas-talli on hänelle velkaa alkuvuoden palkan.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuun 24. päivä Ukrainaan, se tiesi sopimuksen purkua Haas-tallin venäläiskuljettajalle Nikita Mazepinille. Jo sitä ennen Haas purki sopimuksen Mazepininin isän Dmitrin omistaman lannoitevalmistaja Uralkalin kanssa.

Uralkal oli tallin pääsponsori ja suurin rahoittaja. Dmitri Mazepin puolestaan on sekä Euroopan unionin että Britannian pakotelistoilla.

Nyt Nikita Mazepin on väittänyt venäläiselle Sport-Expressille, että Haasilla on hänelle hoitamattomia palkkarästejä huolimatta siitä, että käytännössä miljardiomaisuutta hallinnoiva isä-Mazepin osti pojalleen tallipaikan F1-sirkuksesta viime kaudeksi. Hänen on kerrottu maksaneen tallipaikasta jopa 20 miljoonaa euroa kaudesta 2021.

– Kun sopimus irtisanottiin, Haasilla oli minulle palkkarästejä tältä vuodelta. He eivät ole vieläkään maksaneet niitä, Mazepin väitti Sport-Expressin haastattelussa.

– Nähdäkseni työnantajan pitäisi maksaa palkka irtisanomishetkeen saakka ja kenties maksaa myös jonkinlainen eroraha. Rahoja ei ole kuitenkaan näkynyt, joten menemme oikeuteen, Mazepin jatkoi ja kertoi toimittaneensa tarvittavat asiakirjat tuomioistuimelle.

23-vuotias Mazepin ajoi viime kaudella Formula ykkösissä 21 osakilpailua. Kauden viimeinen kisa Abu Dhabissa jäi väliin koronatartunnan vuoksi. Hänen paras sijoituksensa oli Azerbaidzhanin GP:n 14. sija.

Mazepin sanoi haastattelussa myös, että Venäjän hyökkäyksen vuoksi perutun Sotshin GP:n järjestäjä Rosgonki olisi saamassa F1:ltä korvauksia perumisen vuoksi. Rosgonki on kuitenkin kiistänyt tiedot.