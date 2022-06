Formulakuski heitti rasistisen solvauksen kesken videopelin – Red Bull reagoi välittömästi

Juri Vips on sivussa Red Bullin toiminnasta.

Red Bull on hyllyttänyt F2-luokassa ajavan Juri Vipsin tämän kyseenalaisten ja törkeiden lausuntojen vuoksi, kertoo Racefans-sivusto.

21-vuotias kuljettaja pelasi suosittua räiskintäpeliä Call of Dutya ja striimasi pelisessionsa livenä nettiin.

Nyt verkossa on lähtenyt leviämään video, jossa Vips haukkuu kanssapelaajiaan rasistisin ilmauksin.

Red Bull ryhtyi nopeasti toimeen tapauksesta kuultuaan.

– Red Bull on vapauttanut nuoren kuljettajansa Juri Vipsin kaikista tehtävistä siihen saakka, kunnes tapaus on tutkittu läpikotaisin. Tuomitsemme organisaationa kaiken asteisen väärinkäytön ja meillä on nollatoleranssi kaikelle rasismille, talli tiedotti.

Virolaiskuski pyysi tapahtuneen jälkeen anteeksi puheitaan.

– Tahdon pyytää anteeksi törkeää kielenkäyttöäni suorassa lähetyksessä. Kielenkäyttöni oli anteeksiantamatonta, eikä se kuvasta omia arvojani. Kadun tekoani enkä halua näyttää huonoa esimerkkiä.

Vips on ajanut enimmäkseen F2-luokassa, mutta on päässyt myös testaamaan Red Bullin F1-autoja.

Vips on F2-luokan kuljettajien tilastossa seitsemäntenä.