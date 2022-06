Max Verstappen latasi suorat sanat Lewis Hamiltonin ja George Russellin toimista: ”Keskittykää omiin asioihinne”

Red Bullin tähti ei pidä Mercedeksen miesten puheista.

Maailmanmestari Max Verstappenilla on yksinkertainen viesti Mercedeksen kuljettajille: pitäkää huoli omista asioistanne.

George Russell ja Lewis Hamilton ovat puhuneet toistuvasti ja paljon autojen pomppimisen aiheuttamista terveysvaivoista sekä pomppimisen turvallisuusriskeistä.

Kansainvälinen autoliitto Fia päätti ennen Montrealin kisaviikonloppua direktiivistä, jolla pyritään hillitsemään maaefektin aiheuttamaa pomppimista.

Red Bull ja Verstappen ovat olleet muutoksia vastaan. Heidän perusteensa on, että pomppimisesta kärsivät kilpailijat eivät ole suunnitelleet autojaan riittävän hyvin.

Hamilton sanoi perjantaina, että tietyt ihmiset sanovat päin naamaa yhtä ja selän takana toista – ja mitä ilmeisimmin viittasi Verstappeniin. Hollantilainen reagoi puheisiin voimakkaasti.

– Olen aina rehellinen ja suora. Mutta kyse ei ole vain hänestä (Hamilton), vaan myös hänen tallikaveristaan. He puhuvat muiden ihmisten puolesta. Heidän pitäisi keskittyä omiin asioihinsa sen sijaan, että sotkevat muut asioihinsa, Verstappen latasi Autosportin mukaan.

Mercedeksen pomo Toto Wolff haukkui muutosta vastustaneet kilpailijat kovin sanoin viikonlopun aikana.

Lue lisää: Toto Wolffilta suoraa puhetta kilpailijoiden toimista: ”Säälittävää”

Verstappen ei ole ainoa, joka puhui direktiiviä vastaan. Ferrarin Charles Leclerc liittyi kuoroon. Ferrari kärsi kauden alussa pomppimisesta pahasti, mutta on parantanu tilannettaan.

– Olemme tehneet paljon töitä päästäksemme siitä eroon. Kehitys on ollut valtavaa, ja nyt kaikki tekemämme työ menee hukkaan, koska ehkä yksi talli kärsii pomppimisesta enemmän kuin muut. Ymmärrän, että Mercedeksen tilanne on paha, mutta mielestäni he voivat myös korjata ongelman, Leclerc sanoi.