Toto Wolffilta suoraa puhetta kilpailijoiden toimista: ”Säälittävää”

Mercedeksen pomo syytti kilpailijoita epärehellisiksi.

Autojen pomppiminen on ollut uuden F1-kauden kuumin puheenaihe. Maaefektin aiheuttama ongelma on tuonut mukanaan kuljettajille pahoja fyysisiä kipuja ja loukkaantumisriskin.

Erityisesti Mercedeksen auto kärsii pomppimisesta pahasti, ja fyysisen kivun lisäksi se on aiheuttanut suorituskykyongelmia. Lewis Hamilton ja George Russell ovat puhuneet ongelmista toistuvasti.

Kun kansainvälinen autoliitto Fia päätti viikonloppuna määrätä sääntödirektiivin, jonka tarkoituksena on hillitä autojen pomppimista, kärkitalleista eritoten Red Bull ärähti. MM-sarjan ykkösen leirissä pomppiminen ei ollut juurikaan ongelma, ja esimerkiksi tallipomo Christian Horner tyytyi toteamaan, että muiden pitäisi suunnitella parempia autoja, eikä valittaa säännöistä.

Kun Mercedes ehti tuoda vielä juuri Kanadan kisaan uuden direktiivin mukaisen auton pohjaratkaisun, oli äläkkä valmis. Kellään ei pitänyt olla direktiivistä ennakkotietoa, mutta spekulaatiot käynnistyivät heti siitä, tiesikö Mercedes.

Motorsportin mukaan Mercedeksen tallipomo Toto Wolff raivostui kollegoilleen lauantaina pidetyssä tallien kokouksessa ja syytti näitä politikoinnista. Wolffin mukaan muut tallit yrittivät hyötyä siitä, että hän oli huolissaan kuljettajien turvallisuudesta.

– Tässä lajissa yritetään säilyttää kilpailuetu tai voittaa sellainen. Mutta tämä tilanne on mennyt liian pitkälle. Ainakin yksi kuljettaja joka tallista on sanonut, että he kärsivät rajuista kivuista Bakun kisan jälkeen – että auton pitäminen radalla oli vaikeaa tai heillä oli näköongelmia, Wolff sanoi myöhemmin Motorsportille.

Wolffin mukaan uusien sääntöjen myötä autot ovat liian jäykkiä, ja pomppiminen on selvä turvallisuus- ja terveysriski.

– Tallipomot yrittävät manipuloida puheitani säilyttääkseen etunsa. He pelaavat poliittisia pelejä, kun Fia yrittää keksiä nopean ratkaisun oikeaan ongelmaan. Se on epärehellistä, ja sen myös heille sanoin.

Wolff muistutti, että rajun pomppimisen pitkäaikaisia vaikutuksia kuljettajien hyvinvointiin on vielä mahdotonta tietää. Hän esitti jälleen rajun syytöksen – ja voi vain spekuloida, ketä kohti.

– Emme edes tiedä kaikkia vaikutuksia vielä, mutta kyseessä on turvallisuusriski. Kun tällaisessa tilanteessa yrittää manipuloida ja kähmäillä taustalla, tai kuiskailla, se on säälittävää.