F1-tuomio: Saiko Lewis Hamilton jopa epäreilun edun? ”Vellihousutoimintaa”

IS:n tuomio perkaa Kanadan GP:n tapahtumat.

Ilta-Sanomien tuomiossa ruoditaan Montrealin F1-viikonlopun puhuttavimmat tilanteet.

Raadissa ovat mukana toimittajat Janne Oivio, Tatu Myllykoski ja Jaakko Tiira.

Janne Oivio

Tähti

Max Verstappen, taas kerran. Hollantilainen on jo nyt kiistatta tämän F1-kauden kuningas. Ferrari astuu liikaa omille varpailleen voidakseen haastaa ainakaan kuljettajien maailmanmestaruudesta. Vain katastrofaalinen luotettavuuskriisi estää Verstappenin uusintamestaruuden.

Puheenaihe

Fian päätös tehdä sääntödirektiivi autojen pomppimisen hillitsemiseksi on voitto Mercedekselle mutta häviö kaikille niille, jotka alun alkaenkin suunnittelivat uuteen aikakauteen paremmin sopivan auton. Vellihousutoimintaa Fialta ja ilmaista etua Mercedekselle.

Lue lisää: Toto Wolffilta suoraa puhetta kilpailijoiden toimista: ”Säälittävää”

Moka

Miksi Nicholas Latifin annetaan ajaa F1-autoa? No, rikkaan isänsä vuoksi, tietysti. Vauhtinsa puolesta hän on surkeimpia F1-kuskeja vuosikausiin. Kun Fia on muutenkin halukas ottamaan roolia direktiiveineen, niin eikö surkeat kuskit voisi heivata samalla sivuun? Ei ihme, että Oscar Piastria huhutaan tilalle jo kesken kauden.

Päänahka

Mercedes alkaa saada pakettiaan kasaan ja on ottanut otteen keskikastista. Kaiken Lewis Hamiltonin ja George Russellin kiukuttelun jälkeen oli melkein yllättävää nähdä, miten hyvin Mercedes pysyi vauhdissa mukana kuivalla kelillä. Hamilton ajoi toisen todella vahvan kisan putkeen. Mersu tulee vielä.

Mercedekset hiipivät kohti kärkeä.

Yllätys

Kanadan Lance Stroll ajoi yllätyspisteen kotikilpailussaan. Stroll ei ollut erityisen nopea, mutta hyötyi muiden murheista ja virheistä. Vakaa, fiksu ajo hyvällä taktiikalla toi pisteen todella vaikean kauden keskelle. Maanmies Latifi toisaalta oli taas kerran koko joukon surkein.

Tatu Myllykoski

Tähti

Yuki Tsunoda. On toki kiistanalaista ylistää noloon mokaan sortunutta kuskia, mutta AlphaTaurin vauhtiveikon 49. kierroksen ulosajo pelasti tylsän kisan. Turva-auto veti kärkipakan kasaan, ja lopussa nähtiin makoisa vääntö Carlos Sainzin ja Verstappenin välillä. Hollantilainen näytti, miksi on hallitseva mestari.

Puheenaihe

Mercedes alkaa vihdoin löytää vauhtiaan. Saksalaistallin ongelmille on voivoteltu jo kuukausia, syystäkin, mutta tilanne ei ole ihan niin lohduton kuin ulostulot antavat ymmärtää. Lewis Hamiltonilla ja George Russellilla ei ole vielä ainuttakaan keskeytystä. Ferrari lähestyy pisteissä.

Moka

Ferrari jatkaa ihme säätämistään. Montrealissa se mokasi sekä Leclercin että Sainzin varikkopysähdykset. Sainzin ylipitkäksi venähtänyt renkaidenvaihto saattoi ratkaista voiton ja pahimmassa tapauksessa paljon enemmänkin. Italialaistalli on antanut liikaa vapaalippuja konemaisesti operoivalle Red Bullille.

Päänahka

Charles Leclercin viikonloppu oli ehditty jo tuomita fiaskoksi moottorinvaihdon ja sitä seuranneen lähtöruuturangaistuksen vuoksi. Niin vain monacolainen napsi 14 päänahkaa ja oli ruutulipulla viides. Pisteet saattavat vielä nousta arvoon arvaamattomaan MM-taistossa.

Palaako hymy Charles Leclercin kasvoille?

Yllätys

Bottaksen tallikaveri Guanyou Zhou kahmi uransa toiset pisteet. Lauantain aika-ajoveto oli loistava ja kisakin ihailtavan eleetön. Ennen kautta monikaan ei pitänyt kiinalaista F1-tason ratinkääntäjänä, mutta nyt soraäänet ovat vaienneet. Alfa Romeon kuskikaksikko on äärimmäisen tasapainoinen.

Lue lisää: Valtteri Bottaksen lohkaisu hauskutti Mervi Kalliota Viaplaylla – ”Ensimmäistä kertaa elämässä”

Jaakko Tiira

Tähti

Nuoresta haastajasta tuli joulukuussa mestari, ja se näkyy. Max Verstappen ei ollut varsinaisesti ylivoimainen, mutta ajoi hallitusti voittoon – kliinisesti, kuten hollantilaisella on ollut tapana. Alkukauden hekumointi hurjasta mestaruustaistosta voidaan unohtaa.

Puheenaihe

Suurmestari Lewis Hamilton haukkui harjoitusten jälkeen Mersunsa ”katastrofiautoksi”. Kisassa Hamilton oli kuitenkin 3:s, tallikaveri George Russell 4:s. Vauhti alkaa löytyä. Takaisin valtaistuimelle saksalaistalli ei kuitenkaan palaa. Kenties F1-sirkuksesta nousee pian uusi ykköspuheenaihe?

Moka

Haas lähti kisaan loistavista asetelmista, mutta lopputulos oli yksi maaliin 17. sijalla ajanut auto. Kevin Magnussen tötöili jo lähdössä, uransa ensimmäisiä MM-pisteitä jahtaavan Mick Schumacherin auto hajosi. ”Valkoinen Ferrari” alkaa näyttää Valkoiselta Ferrarilta myös teknisten murheiden osalta.

Kevin Magnussen romahti sunnuntain kisassa.

Päänahka

Ferrarit eivät pärjää kisavauhdissa Verstappenille, mutta Sainzin kakkossija ja Leclercin nousu viidenneksi oli maranellolaisille tärkeä kasvojenpesu Bakun katastrofin jälkeen. Sainz hyötyi turva-autosta, mutta Verstappenin kantapäillä ajaminen kisan kalkkiviivoilla tekee takuulla hyvää itseluottamukselle.

Yllätys

Ikänestori Fernando Alonso tykitti aika-ajossa kakkosruutuun. Kisassa sijoitus – odotetusti – putosi, mutta ainakaan tasaisuuden puutteesta espanjalaista ei voi syyttää. 7:s sija oli jo kolmas peräkkäinen. Alpine kiilasi myös MM-pisteissä Alfa Romeon, eli Bottaksen edelle.