Lewis Hamiltonin mitta täyttyi – lateli lohdutonta tekstiä ”katastrofiautosta”

F1-tähti ei enää jaksa selitellä tallinsa auton suunnittelua.

Kuluva F1-kausi on ollut tuskaa – kirjaimellisesti – Lewis Hamiltonille ja George Russellille. Mercedeksen uusi auto on kärsinyt erityisen pahasti maaefektin aiheuttamasta pomppimisesta, ja Hamilton on valittanut fysiikkansa olevan koetuksella.

Kaiken lisäksi auto ei pysy Red Bullin ja Ferrarin vauhdissa. Seitsenkertainen maailmanmestari on pääasiassa keskittynyt olemaan julkisuudessa optimistinen menopelin kehityksestä, mutta Kanadassa ilmiselvästi puuro paloi pohjaan.

Hamilton ajoi perjantain toisessa harjoitussessiossa vasta 13:nneksi nopeimman ajan. Britti oli kaikin tavoin tuskastunut Sky Sportsin haastattelussa harjoitusten jälkeen.

– Mikään, mitä yritämme tehdä auton kanssa, ei toimi. Kokeilemme eri asetuksiakin. Minulla ja Georgella oli täysin eri asetukset autossa toisissa harjoituksissa vain nähdäksemme, toimiiko homma mitenkään päin. Minun pitää odottaa kuullakseni häneltä, mutta minulle tämä auto oli katastrofi, Hamilton latasi.

– Tuntuu, kuin auto menisi koko ajan huonompaan suuntaan. Se muuttuu kehnommaksi mitä enemmän yritämme muuttaa asioita.

Hamilton on MM-pisteissä kuudentena ja kaikkiaan 37 pistettä tallikaveriaan Russellia jäljessä. Maailmanmestaruus on karannut aikapäiviä sitten.

– Meidän pitää vain niellä kiukku ja tehdä ensi kaudeksi parempi auto. Olemme yrittäneet valtavasti eri juttuja. Ne eivät ole toimineet, joten taas pitää kokeilla uutta. Olemme reilusti jäljessä, mutta niin sopii tällä autolla odottaakin.